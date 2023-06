Aretado; negocio de pocos que afecta a ganaderos de Veracruz (+Video)

El monopolio del aretado en Veracruz, ya no puede continuar porque está lacerando la economía del ganadero, dijo el subsecretario de ganadería y pesca del gobierno de Veracruz, Humberto Amador Zaragoza, al afirmar que en breve este control, podría acabarse.

"Como estado, estamos pidiendo tener la distribución del identificador, el arete, porque esta costoso, es un arete que se cae, que no sirve, que a la semana o los 15 días, se tiene que volver a comprar, y el ganadero tiene que pagar 45 pesos si no es que más caro, 60 pesos, y tiene que pagar quien se lo va a poner, que es el aretador, más o menos 120 pesos es lo que paga un ganadero, por arete que se le va a caer en 15 días y ya no tiene arete" señaló ante más de 400 ganaderos reunidos en el centro deportivo El Greco de Acayucan, donde recibieron apoyos por 4.5 millones de pesos otorgados por la administración estatal y municipal.

"Ese arete no debe rebasar los diez u ocho pesos, ¿porqué estamos pagando un arete tan caro,? porque la distribución la tiene un particular y muchos años así ha sido pero ese negocio ya no puede seguir, porque están lacerando la economía de los ganaderos" señaló ante la alcaldesa Rosalba Rodriguez Rodriguez y miembros de su cabildo, que estuvieron presentes en la entrega de los recursos.

Comentó que la idea es que, a través de los ayuntamientos y las asociaciones ganaderas locales, el arete llegue a los productores al mismo precio que le cuesta al gobierno federal y que se acabe el control que impide a los mismos ganaderos, tener suficientes identificados para mover su producción.

Y es que, aseveró, se aprovechan de la importancia del arete, porque sin el no puedes comercializar el producto y tampoco puedes obtener los certificados de sanidad.

De igual forma señaló que se acabará la venta particular de las guías de movilidad animal, con la puesta en marcha de la guía que ofrecerá el gobierno estatal.

Con las reformas a la ley ganadera, el gobierno del Estado recuperará la rectoría del manejo de las guías fitozoosanitarias de ganadería así como el sistema de aretado que actualmente está en manos de particulares, insistió.

"El tema de la guía es de un particular, y esa guía no lo han querido quitar, porque dicen que ellos mandan" afirmó, informando que la Guever, que es la guía que ofrecerá el gobierno del estado, "no la hemos echado a andar porque falta el convenio con el gobierno federal para que puedan sacar su ganado a otros estados".

Humberto Amador Zaragoza estuvo en Acayucan para encabezar la entrega junto con la alcaldesa Rosalba Rodriguez, de un apoyo de 4.5 millones de pesos que generaron ambas entidades, para 400 productores pecuarios.