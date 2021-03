Área verde genera conflicto entre vecinos y autoridades en Poza Rica

El ayuntamiento exige que las familias de la colonia Salvador Allende paguen un impuesto predial adicional a lo que contribuyen cada año para iniciar con los trámites de regularización del terreno que fue destinado como equipamiento urbano y área verde.

El presidente de los colonos de ese sector poblacional, Benjamín Reyes Hidalgo declaró que existe inconformidades y molestias entre los vecinos debido a que cada quien paga sus contribuciones por el predio que habitan desde hace varios años, por lo que consideran que el solar que fue asignado para el gobierno municipal ya no debería generar impuestos.

Desde que inició la actual administración encabezada por el alcalde, Francisco Javier Velázquez Vallejo, la autoridad local ha solicitado que los habitantes de ese núcleo habitacional paguen el impuesto predial que corresponde por los 4 mil metros cuadrados que forman parte del área verde.

La colonia Salvador Allende fue fundado hace 45 años, y cada propietario de los predios pagaron 37 mil pesos para obtener sus respectivas escrituras.

"Hemos estado solicitando, desde que entró esta administración, que se regularice el terreno de equipamiento urbano y área verde, pero ellos no han podido regularizar porque supuestamente no se entregó en su momento... se acaba de entregar ahorita los documentos, pero Catastro quiere cobrar un impuesto predial a la colonia que ya no va porque toda la colonia está regularizada y está escriturada, ya no es generadora de impuesto predial", expuso Benjamín Reyes Hidalgo.

El representante de los colonos afirmó que esa situación les ha perjudicado porque les impide introducir los servicios básicos como son el drenaje y pavimentación, principalmente en ese sector poblacional que se ubica a escasos 5 minutos del centro de la ciudad.