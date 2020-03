Aunque los eventos de espectáculos y entretenimiento que se tienen ya programados no se suspenderán, empresarios anunciaron que se tomarán medidas como tomar la temperatura de las personas en fila por parte de un equipo de enfermería, además de contar con dispensadores de gel antibacterial, informó Alonso Domínguez Ferráez, delegado en la entidad de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento (AEE).

Señaló que al momento ni la Secretaría de Salud federal ni la estatal han dispuesto la suspensión de eventos masivos privados, instancias a las que corresponde decidir esto.

Mientras eso no ocurra, señaló, no se tiene considerado cancelar algún evento, y así lo han confirmado también socios y colaboradores de la región de Los Tuxtlas y de la zona conurbada de Veracruz.

Sobre las medidas a tomar comentó que la idea es contar con personal de enfermería que tome la temperatura a los asistentes, y si alguien presenta fiebre no se le permitirá ingresar, además de que se contará con personal médico al interior y dispensadores de gel antibacterial.

"Ese va a ser parte del protocolo y solo se espera que la autoridad sancione a quienes cancelen eventos con el pretexto de la pandemia, ya que mientras no se dé instrucción no sería justo que alguien use esa excusa para justificar su baja venta de boletos", refirió.

Domínguez Ferráez señaló que al momento los eventos que se tienen programados en la entidad siguen en promoción y con venta de boletos, y se espera que la población tenga la confianza de que se está haciendo algo por la seguridad y la salud.

Agregó que si en determinado momento se instruye por parte de las autoridades correspondientes la cancelación de eventos privados, se acatará las instrucciones.