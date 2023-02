Anuncian tercera Vigilia Ovni Paranormal en el cerro del Borrego

Con el tema específico de los ovnis, el primer sábado de mayo, desde las 17 horas de ese día y hasta las 9 horas del domingo, se llevará a cabo la tercera Vigilia Paranormal en el cerro del Borrego, organizada por integrantes de la Banda Magufa Internacional.

Juan Carlos Varela Contreras, integrante de Banda Magufa, recordó que ya se han hecho dos ediciones de la vigilia y la primera se realizó en diciembre, posteriormente hubo una en marzo, pero se dieron cuenta que el frío es muy intenso en el cerro y más en la temporada decembrina, por lo que en esta ocasión decidieron llevarla a cabo en mayo y esperan que durante la noche no haya una temperatura tan inclemente.

Mencionó que en esta ocasión se contará con la presencia de dos chamanas de Xalapa que se encargarán de pedir permiso a la montaña para ascender.

"Aunque no se pueden hacer fogatas vamos a sentarnos en un lugar para que la gente platique sus anécdotas. Nos ha tocado ver objetos arriba del cerro y no creo que en esta ocasión no se puedan ver. Vamos a llevar todo tipo de equipo para poder estar ahí observando", comentó.

Contreras Varela señaló que a esta vigilia acudirán personas de varias partes, por ejemplo de Fortín, Zongolica y del puerto, pero también de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Querétaro, e incluso hay interesados de El Salvador, Argentina, Ecuador y Nueva York.

Mencionó que sin ser el objetivo, a través de estas actividades, se está promoviendo un turismo alterno de gente interesada en lo paranormal.

Detalló que el cupo es para 200 personas y tendrán que pagar 50 pesos, recursos que se utilizan para pagar los permisos correspondientes, ya que no se trata de hacer negocio, sino que es algo que hacen por hobbie.

Varela Contreras señaló que en las anteriores ocasiones que han estado han visto muchas cosas extrañas, como brujas, fantasmas, duendes y nahuales y hay varios que han escuchado risas de bebé, ven que los perros siguen algo y también escuchan que alguien los va siguiendo pero cuando voltean no hay nadie, también creen que se atraviesan portales a otras dimensiones.

Comentó que los interesados en acudir a esta vigilia pueden contactarlos a través de su página en Facebook, Magufos Paranormal, y que lo hagan con anticipación, pues tres días antes de los eventos generalmente ya no hay cupo.

Señaló que ese día se venderán pambazos y café, y las personas que lo deseen pueden llevar sus tiendas de campaña.