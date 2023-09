Anuncian noche de leyendas en Orizaba; ¡ovnis y brujas!

Con el fin de disfrutar de una noche de leyendas, integrantes de la Banda Magufa harán una velada en una zona que es conocida por tener muchos avistamientos de OVNIS, anécdotas de brujas, nahuales y duendes, indicó Juan Carlos Varela Contreras, integrante de la agrupación.

Explicó que esto se hará el tercer sábado de octubre en un terreno particular, en donde podrán pasar toda la noche contando relatos y hasta pernoctar al aire libre.

Recordó que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo la velada de Orizaba en el Cerro del Borrego porque no se podían cumplir con los requisitos de las autoridades, ya que era oneroso y no contaban con los recursos.

Y aunque se programó posteriormente para Ixhuatlancillo, las condiciones climáticas tampoco permitieron que se llevara a cabo y se canceló el evento definitivamente.

Sin embargo, expuso, actualmente están retomando actividades y ahora se programó una Noche de Leyendas.

¿Te interesa participar en la noche de leyendas?

Mencionó que este evento será gratuito, aunque a quienes deseen participar se les pide que lleven ropa abrigadora o cobijas para dormir y alimentos; únicamente se cobrará una pequeña cuota por el acceso al sanitario, porque eso sí se alquiló.

"Será el 21 de octubre en una casa particular muy cerca de Orizaba, a la zona a la que vamos se habla de que hay duendes, incluso una persona decía que se oyen voces de niños y le da miedo dejar a su hija salir a jugar.

"También es una zona en donde se habla de que hay brujas y nahuales", comentó.

Mencionó que los interesados pueden contactarlos a través de sus redes sociales o bien acudir la fecha mencionada, a las 19:00 horas, a la esquina del parque Apolinar Castillo que da a Sur 3 y Colón, frente a un estacionamiento y en contra esquina de una conocida cadena de tiendas.