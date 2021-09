Destacó que lo que se produce a nivel artesanal representa el 0.4 por ciento de la fabricación nacional, pero el hacer cerveza es una pasión y se tienen que cuidar aspectos como el cocimiento adecuado, que no pase de cierta temperatura.

Por su parte, el alcalde Igor Rojí López señaló que se tienen que comenzar a generar eventos para reactivar no sólo las actividades económicas, sino culturales, deportivas y ferias, cumpliendo además todos los protocolos.

"Hay un gran ataque a través de las redes sociales en donde nos dicen que soy un irresponsable, que cómo estoy dando la instrucción que se haga un evento así. Tenemos que entrar en una nueva normalidad, tenemos que comenzar a vivir con este virus, a fin de cuentas yo he estado en reuniones con la Secretaría de Salud y me dicen que esto no se va a acabar en cinco años", comentó.

El alcalde señaló que las puertas de la ciudad no se pueden cerrar y la gente visita a Orizaba porque es uno de los mejores Pueblos Mágicos de México, entonces lo que se tiene que cuidar son los protocolos y que la gente esté vacunada para reducir los riesgos de contagio.

Agregó que en el evento habrá cerveza artesanal, industrial de Grupo Heineken y la oportunidad de pasar un buen rato escuchando música con una variedad de grupos artísticos.

Acompañando a las autoridades estuvieron presentes los productores de cerveza artesanal Arturo Campos Robles, de Orizaba, con su marca 23 Horas; Daniel López Amador, de Orizaba, con su producto Rincón Chico; Francisco Castañeda Zamudio, de Orizaba, Altas Cervezas Brewing Co.; Pedro J. Delgado Soots, de Orizaba, quien lanzará su marca 7 Puentes.

También, Asdras Eugenio Villegas Hernández, de Orizaba, con su lanzamiento Dos Villegas; Alejandro Herrerías Ávila, de Huiloapan, con su Cerveza Anáhuac; Rogelio Bruno Maldonado Cancino, de Fortín, creador de Cerveza Bruma y Pedro Cepero, del Puerto de Veracruz, con el lanzamiento de su marca Mareste.