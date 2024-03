Anticipa Rocío Nahle que en Veracruz habrá debates de altura

Previo a iniciar campaña en el malecón costero de Veracruz el próximo domingo, donde podría ser acompañada por la Doctora Claudia Sheinbaum, la ingeniería Rocio Nahle adelantó que el debate de los candidatos al gobierno de Veracruz deberá estar a la altura de las circunstancias y el discurso político tendrá que subir de nivel, a lo que merecen los veracruzanos y veracruzanas.

La candidata de Morena expresó que en Veracruz llegó el momento de elevar el nivel del ejercicio político y así será con la continuidad de la Cuarta Transformación.

"Y nuestro movimiento y una servidora si me permites decirlo somos proactivos, somos propositivos, nosotros las campañas de lodo, las campañas de guerra sucia, las difamaciones, las mentiras, las groserías, no vamos en ese sentido, lo he explicado mucho, que Veracruz exige un nivel a los políticos, exige un nivel a los gobernantes y que tenemos que estar a la altura de ese nivel y para eso nos hemos preparado", sentenció.

La abanderada en el estado asegura que la 4T es un movimiento vivo, un movimiento en el cual la organización y la unidad se han fortalecido en este proceso de intercampañas.

"Estamos listos para dos meses de campaña, para debates de altura, serios, con propuestas, lo que están esperando los veracruzanos y veracruzanas y de mi parte eso van a tener", comprometió.

Nahle García recordó por último que los debates del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para los candidatos al gobierno de Veracruz, se llevarán a cabo el sábado 27 de abril en Xalapa y el domingo 12 de mayo en Boca del Río, ambos regidos por el árbitro electoral local.