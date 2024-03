Antes del 4 de abril, habrá lista de candidatos a diputados locales

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta dio a conocer que conforme a los tiempos electorales que la ley establece y lo informado por el Comité Ejecutivo Nacional, antes del 4 de abril se tendrá la lista de candidatos a diputados locales.

Mencionó que las encuestas se están terminando de levantar, y la Comisión Nacional de Encuestas será la encargada de obtener toda esa información y determinar a los mejores perfiles que representen a su partido en el proceso electoral local.

De igual forma, dijo que por su parte PVEM y PT también darán a conocer su lista de candidatos, pues recordó que van en coalición.

En el caso de las diputaciones plurinominales, se tiene previsto que entre el día 7 y 12 de abril, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado realice la tómbola para elegir a quienes aparecerán en esa lista en cada una de las entidades donde se renovarán los congresos locales.

Precisó que también hay algunos espacios reservados, para una designación directa por parte de la dirigencia nacional, como por parte de la dirigencia estatal de Morena.

Tal acomodo, habrá de darse a conocer en próximos días, conforme se vayan acercando los días, y se vayan definiendo las candidaturas.

En cuanto a los ataques en contra de Rocío Nahle por una supuesta casa de Rocío Nahle García, en El Dorado, municipio de Boca del Río, el dirigente morenista consideró que son un distractor y seguro está que continuarán saliendo más denuncias de este tipo por la efervescencia del proceso electoral.

En entrevista, señaló que no se debe olvidar que quien hizo un desfalco en el ISSSTE, ahora es suplente de su hijo quien es candidato al Senado por la oposición.

"Son cuestiones que van a seguir ocupando para manchar el trabajo y la trayectoria de una persona, pero repito, no olvidemos ¿Quién desfalcó el Issste?, Que es el suplente del hijo para el Senado.... O sea, que no los distraigan tampoco a los medios ni a los ciudadanos Que no los distraigan, ¿hacia dónde quieren ir? Es una distracción Claro, y quieren manchar el trabajo y la trayectoria de una mujer como lo que es la ingeniera Rocío Nahle", expresó.