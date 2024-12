"Antes de aspirar a otros cargos, debemos cumplir con el encargo del pueblo": Manuel Huerta

El senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, expresó que deben cumplirse los encargos hacia la población, antes de aspirar a otros cargos públicos.

El Senador de Morena se refirió a la serie de destapes de legisladores que buscan ser presidentes municipales.

"Quienes somos representantes populares debemos cumplir con el encargo que nos hizo el pueblo, antes de pensar en ocupar otra posición", acentuó.

Manuel Huerta deploró que haya legisladores locales de todos los partidos que aún no cumplen dos meses en su función y ya están pensando en ser postulados para las elecciones municipales del próximo año, donde se renovarán las 212 alcaldías.

Además, resaltó que debe superarse la cultura política de brincar de un cargo a otro, sin siquiera iniciar la parte sustantiva del encargo.

"La verdad es que yo repruebo este tipo de actitudes, venga de donde venga".

En su caso, enfatizó, en cada cargo de elección popular, el trabajo "lo he cubierto al 100 por ciento y así lo seguiré haciendo".

"Hay que ser serios en el compromiso de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y uno cuando va de titular cuenta con un suplente. Sé que las excepciones hacen las reglas, pero son excepciones", acentuó el senador Manuel Huerta.