Anterior administración de Comisión de Búsqueda de Veracruz, ocultaba lonas de desaparecidos: madre buscadora

La anterior administración de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), mantuvo ocultas las fichas para localizar a una joven desaparecida hace 14 años en la ciudad de Poza Rica.

Esto fue dado a conocer por la señora Olga Lidia Salazar Hernández, mamá de Marion Ivette Sampayo Salazar, desaparecida desde el 14 de enero de 2011 en Poza Rica, municipio ubicado en el norte del estado de Veracruz. En ese entonces, la joven tenía 19 años.

"Hice el volanteo de mi hija en el sur del estado de Veracruz y ahí mismo me fueron entregadas alrededor de 12 lonas que tenían guardadas en la Comisión, entonces estas lonas las guardó Brenda y Fernanda que eran las que antes estaban a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda".

Brenda Cerón Chagoya, estaba como encargada de Despacho de la Comisión, mientras que Fernanda Figueroa, era la Jefa del Departamento de Búsqueda a quienes señala de haber guardado las lonas.

"De echo están en mal estado, están manchadas de que se ve que tienen tiempo de que estaban guardadas y se me hace injusto que ellas hayan ocupado la Comisión Estatal de Búsqueda para sus fines de venganzas personales y es que habían tenido problemas con nosotros pero fue porque ellas no querían cumplir con su trabajo".

Por ello, dijo que como familiares de desaparecidos se vieron en la necesidad de exigir que cumplieran con el trabajo, incluso Olga Lidia interpuso el amparo "y creo que en venganza guardaron esas lonas que eran importantes para cuando se fueran hacer los volanteos de mi hija, se pegaran".

Este tipo de fichas y lonas se colocan en sitios públicos de los municipios como parte de la difusión, explicó la señora buscadora.

"Hoy que ellas ya no están la Comisión las sacó de donde ellas las tenían escondidas y resguardadas y están en mal estado, entonces esta es mi molestia con estas pseudoservidoras públicas, con Fernanda Figueroa y Brenda Cerón que ocuparon la comisión que es para buscar a las víctimas de desaparición y no entienden que no eran para sus fines de venganza para con nosotros", dijo la señora Olga Lidia.

También señaló que en esa administración fueron obstaculizaron búsquedas, no tan sólo de Marion Ivette, sino de otros integrantes del colectivo "Unidos por amor a nuestros desaparecidos de Poza Rica".

Pero también indicó que fue en esta nueva administración que encabezan Lutgarda Madrigal Valdez, encargada de despacho y Juan José Valde Cano, actual Jefe de departamento de Búsqueda, se reactivaron las jornadas para búsquedas.

A partir de su llegada se activó la difusión y volanteo de boletines con los colectivos que estaban atrasadas por dos y tres años, búsquedas forenses se agendaron ya que en la anterior administración no se daba servicio. Actualizaciones de expedientes en fiscalía y atención personalizada a colectivos y victimas indirectas

Olga Lidia Salazar Hernández, ganó el amparo que tramitó el 5 de marzo de 2024 ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que le permitió volantear y pegar las fichas de su hija desaparecida desde hace 14 años.