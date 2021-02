Ante rumores sobre vacuna, pide Corina Villegas no tener miedo

Ante la negativa que están dando algunos adultos en la zona para vacunarse ante el miedo que tienen por los rumores alarmistas que circulan, la diputada Corina Villegas Guarneros hizo un llamado a la población para que se informe y no sienta miedo, pues con la vacuna se busca que estén más protegidos.

"Toda vacuna genera una reacción, la vacuna de la influenza y a algunos no les pasa nada, a otros les da una gripa tremenda, y con esta vacuna va a ser lo mismo pero es mejor estar protegidos", consideró.

La legisladora mencionó que sabe de muchas personas que han fallecido por esa enfermedad, y tan sólo cerca de su casa conoce que unos 11 vecinos han muerto a consecuencia de complicaciones del COVID-19.

Destacó que el personal de Bienestar está acudiendo a dialogar con los adultos mayores para informarles sobre la vacuna y generar esa confianza y se inoculen.

Comentó que por parte del gobierno federal se está haciendo esa tarea entre la población, pero también la sociedad debería contribuir a generar esa confianza, a no compartir rumores y mensajes que no tienen fundamento, en donde a lo mejor se dice que una persona murió después de aplicarse una vacuna y ni siquiera fue aquí, fue en otro país y no se sabe si es cierto siquiera o si hubo otras circunstancias.

Mencionó que los contagios siguen a la alza en todos lados y había algunos municipios que tenían pocos casos y ahora también se les están presentando, como Alpatláhuac.

Hizo un exhorto a todas las autoridades municipales a que no permitan eventos en donde se dan convivios y aglomeraciones, pues finalmente repercuten en la salud de la gente.

Recordó que el gobernador sigue haciendo el llamado a mantener las medidas sanitarias, a guardar la sana distancia, a evitar salir en lo posible.

"No se trata de una gripa, de una tos, es la vida lo que está en juego. De algo nos vamos a morir, pero ojalá que no sea de esta manera, en donde no se puede respirar y se siente un dolor tremendo, a nadie se le desea eso", acotó.