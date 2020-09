Ante recorte de presupuesto, ayuntamientos tendrán que reinventarse, señalan

Ante el recorte de 108 mil millones de pesos en el presupuesto de la Federación para el 2021, los ayuntamientos tendrán que reinventarse, pues pocos son autosuficientes, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos.

Señaló que la mayoría de los ayuntamientos no tienen fuentes de ingreso propias, únicamente el catastro, pero no cuentan con más, y si no hay al menos una vocación turística que les permita allegarse de un recurso, se las van a ver muy complicados.

"Tendrán que estar pendientes de qué recursos les van a quitar, qué proyectos ya no se harán porque definitivamente no les alcanzará. Esto va también en contra de la ciudadanía", consideró.

Cruz Montesinos apuntó que seguramente algunos ayuntamientos tendrán que recortar personal, aunque las medidas que se tomen dependerán de cada alcalde y las prioridades que tengan sin contar con el apoyo federal.

Opinó que seguramente muchos darán más importancia al tema de la seguridad y quizá a los ciudadanos les toque aportar algo, por ejemplo si había alguna obra pendiente, como la reparación de una calle, tendrán que poner si al ayuntamiento ya no le alcanza al cubrir otros gastos prioritarios.

El presidente del CCE apuntó que los alcaldes tendrán que ponerse a buscar algunas soluciones para afectar lo menos posible a la población en materia de servicios y sobre todo en el de la seguridad.

Consideró que el recorte que está haciendo el gobierno federal es para favorecer sus programas sociales y los proyectos del aeropuerto ,de la refinería y el Tren Maya.