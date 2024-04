Ante inseguridad en carreteras, es necesario replantear las estrategias: Canacar

Ante la inseguridad persistente en carreteras, es necesario replantear las estrategias y destinar más recursos para que haya más patrullas y elementos de la Guardia Nacional, señaló el consejero ante la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique Rustrián Villanueva.

Mencionó que en las carreteras se tiene la presencia de una unidad de Guardia Nacional cada 200 kilómetros, cuando debería ser al menos tres cada 100 kilómetros para reaccionar con prontitud en caso de un hecho de inseguridad.

Indicó que no se tiene una estadística confiable de los robos que se registran a diario, ya que hay transportistas y ciudadanos que no interponen su denuncia, por lo que persiste el subregistro, pero eso no implica que las autoridades no se percaten de esa problemática.

Señaló que en la zona de las Cumbres de Maltrata se siguen registrando asaltos y robos a diario y otro punto que es preocupante es la parte de La Tinaja a Cosamaloapan. Rustrián Villanueva mencionó que esta zona es de una alta afluencia del transporte de carga, por lo que es necesario reforzar la vigilancia.

Indicó que las autoridades señalan que en esa zona hay vigilancia, pero les ha tocado pasar y hay ciertas horas en donde no se ve que haya una sola patrulla en muchos kilómetros.

Esa falta de vigilancia, consideró, propicia que los delincuentes se sientan confiados en actuar y atracar a los transportistas.

Cabe recordar que en los últimos días de agosto al menos diez transportistas y familias fueron asaltados en plena tarde cuando se dirigían por la autopista 150D Puebla-Orizaba, entre ellos el obispo de Orizaba y dos sacerdotes de la Diócesis.