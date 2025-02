Ante hechos de violencia, deben revisarse las estrategias de seguridad: diócesis de Orizaba

Ante los últimos hechos de violencia registrados en la Zona Centro en la que por una parte la población demanda justicia pero también en otros casos denuncia de presuntos abusos policiales tal como ocurrió con una joven detenida en Rafael Delgado, la Diócesis de Orizaba a través de su vocero Helkyn Enríquez Báez puntualizó que es justo el reclamo que hacen las comunidades de remuneración de justicia, de un estado de paz y por otro lado como se ha dicho también en otro momento pues las corporaciones de seguridad siempre están sometidas a revisión y a una mejora.

"Sabemos que en muchos están haciendo un trabajo adecuado para combatir la violencia que se ha agudizado en los últimos años, pero eso no quita como lo dijeron en alguna ocasión los obispos se revisan las estrategias de seguridad cuando sea necesario, se cambie incluso también el modo como se viene combatiendo si es que no no da resultados, fortalecer las estrategias que sí funcionan y seguir implementando a la mejor medidas y actualización para poder desarrollar mejor la tarea y responde así a las exigencias de nuestras comunidades", dijo

En cuanto a los temas electorales en el que también se registraron hechos violentos en las campañas y que justamente se crean en un ambiente turbio, tenso y difícil para los participantes de las contiendas como para las comunidades donde se desarrollan estos eventos, se espera que estas elecciones locales se desarrollen pacíficamente.

"Esperamos en este sentido que nuestras elecciones especialmente en nuestro estado se desarrollen de un modo pacífico y civilizado", señaló.

Subrayó que es necesario que haya un respeto recíproco entre quienes contienden, que ellos mismos sean ejemplo de respeto, de reconocimiento, de dignidad mutua y que sea una contienda donde se manifiesta la civilidad y la educación.

"Por otro lado pues las autoridades correspondientes estén atentos a cualquier indicio de violencia a la solicitud que de repente algunos candidatos hacen de seguridad pues para protegerlos y que se eviten los eventos de violencia como los que tuvimos en las elecciones pasadas".

Por último y a propósito de las declaraciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum quien considero que es necesario que ya no haya nepotismo, el vocero diocesano afirmó que este ha existido desde la antigüedad y corresponde sea el Poder Ejecutivo, sea el Poder Legislativo tener las iniciativas adecuadas para evitar lo que consiguen una práctica antidemocrática.

"Es a ellos a quien les toca pues enfrentar lo que evidentemente se está dando en algunas instituciones para que pues se enferme lo que constitucionalmente se protege siempre un estado de derecho un estado democrático, un Estado donde se eviten conflictos de intereses y en ese sentido bueno pues toca quienes elaboran las leyes el poder verdaderamente impulsar unas que pues ayuden a construir un verdadero estado democrático incluyendo las instituciones y los organismos autónomos".