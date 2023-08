Ante falta de maestros, padres de familia toman secundaria de Ixtaczoquitlán (+Video)

Ante la carencia de 10 maestros con un total de 195 horas, padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 74 de Ixtaczoquitlán, desde temprana hora tomaron las instalaciones del plantel educativo.

Exigen la inmediata intervención de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ya que no permitirán que sus hijos inicien el ciclo escolar 2023-2024 con esta importante faltante de materias.

"La problemática que tiene nuestra Escuela Secundaria Técnica 74 es la ausencia de maestros. Tenemos ausencia de maestros debido a que ya se han ido jubilando y van dejando esos espacios y la Secretaría de Educación de Veracruz no se ha tomado la molestia de cubrir esas plazas y nos encontramos con esta problemática y la escuela está por colapsarse si se siguen jubilando los maestros", informó la madre de familia Elizabeth Bello Reyes.

Detalló que entre los faltantes se encuentran los maestros de Artes, 18 horas; Diseño de Estructuras Metálicas, 8 horas; Diseño de Circuitos Eléctricos, 24 horas; Diseño Arquitectónico, 24 horas; Geografia, 24 horas; Ciencias III, 12 horas; Ingles, 27 horas; Matemáticas, 52 horas; Tutoría, 1 hora, y Vida Saludable, 5 horas, haciendo un total de 195 horas faltantes.

Reiteró que faltan 10 maestros en la institución y esto está afectando drásticamente a los estudiantes, pues no tienen clases y derivado de ello es que han estado entrando 7:40; 8:40 y hasta 9:30, con salidas de 12 del día, precisamente por la carencia de docentes.

"Entran más tarde o entran más temprano pero no es el caso, lo que nosotros queremos y exigimos como padres de familia es que nuestros hijos tengan su maestro ya que la problemática no queda nada más aquí sino que de aquí se van al CBTIS cuando ellos vayan a presentar su examen de admisión ellos no van a ir preparados".

Agregó: "Más por la parte matemáticas, son varias materias básicas que no tienen, los niños no van a tener razonamiento de las ecuaciones para poder resolver más adelante algún problema, aparte los talleres, no hay maestros para talleres, salen muy temprano unos y van a venir a diferentes horarios, no se vale, exigimos horas completas".

Informaron que antes de las 7 de la mañana con el plantel educativo y hasta las 10:30 horas de este jueves, ningún supervisor ni autoridad de la Secretaría de Educación de Veracruz en Orizaba se ha acercado a atenderlos, por lo que, solicitan la inmediata intervención del secretario Roberto Zenyazen Escobar García.

Por último, informó que son más de 700 alumnos los que acuden a clases a esta Escuela Secundaria Técnica Industrial número 74 ubicada en las inmediaciones del Barrio San José de la cabecera municipal de Ixtaczoquitlán, los cuales se encuentran afectados por esta ausencia de maestros y horas-clase.