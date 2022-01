En este tenor, en la administración anterior se contaban con al menos 10 tanques de oxigeno y tres concentradores de oxígeno, lo que ayudó demasiado a familias que solicitaban uno de estos, y que era empleado para sus familiares, a la fecha la actual administración, específicamente el DIF Misantla, desconoce el destino de estos equipos de suma importancia, así lo confirmó José de Jesús Mendoza, director del DIF Misantla.

"Desafortunadamente no tenemos esos tanques de oxígeno, ni los concentradores, ya los buscamos y no nos dejaron nada e igual que medicamento también está vacío, y la ambulancia que tenemos no cuenta con nada, no tiene batería, no está equipada, no es funcional".

El director del DIF, apuntó que gracias a la buena disposición que tiene Marlene Guadalupe Hernández Castillo, presidenta del DIF Misantla, y que además es presidenta de una Asociación Civil, previo a tomar las riendas de la dependencia, cuenta con concentradores de oxígeno, los cuales podría ser usados para en caso de emergencia y de gran ayuda para poder atender a la población quien lo requiera.

"Esperamos que sí, tratamos de apoyar a la población, pero sobre todo vamos a buscar la manera de que a la población se le siga atendiendo, pero sobre todo recordarles que sigan las medidas sanitarias, no lleguemos a esos extremos para que necesitemos este tipo de equipo".

Finalmente mencionó que se está gestionando sanitizante, para que la población pueda solicitarlo, así mismo estará disponible a centros educativos, prestadores de servicio, centros religiosos, por mencionar.