Recordó que el Papa Francisco está haciendo mucho énfasis en la necesidad de escuchar a otro y con el corazón, lo que representa ser empáticos y ponerse en el lugar del otro.

Mencionó que Santo Tomás decía que la verdad, sin importar quién la diga, viene del Espíritu Santo, pero ésta, como se dice popularmente, no peca, pero incomoda.

"Se reconoce a la mayor parte de los periodistas y reporteros que en un país donde sufren violencia, acoso, persecución, amenazas, ejercen todavía con valentía esta labor y por eso un reconocimiento y por eso la solidaridad de parte de nuestra Iglesia ante los hechos violentos en donde han perdido la vida compañeros periodistas", expresó.

El sacerdote señaló que la labor del periodista es informar y no se puede tener un oído selectivo en el caso de quien recibe la información y no le parece, pues las descalificaciones no ayudan a construir un país de paz, fraternidad y armonía.

Enríquez Báez recordó que la paz es fruto de la justicia, del diálogo y la labor de los periodistas ayuda a construir la paz y en ese sentido todos deben ser también artesanos y artífices de la paz.