"De los adultos mayores somos 69; yo tengo 42 años de servicio y no me jubilo y no se jubilan los compañeros porque desafortunadamente Enrique Peña Nieto metió un decreto en donde para pagar las pensiones en lugar de salarios mínimos se haría en UMA, cuando nos jubilamos y rebasamos el tope salarial de 10 UMA, nuestro sueldo baja a 10 UMA", remarcó.

Martínez Castillo explicó que si en estos momentos un maestro que tiene tiempo completo se jubila, le pagan casi 26 mil pesos mensuales.

Mencionó que en esta etapa de la vida la mayoría tiene más gastos por cuestiones de salud, porque además van al ISSSTE y éste no satisface sus necesidades ni en atención ni en medicamentos, por lo que no les queda más que recurrir a la atención de médicos particulares, muchos de ellos especialistas.

Agregó que una consulta con un especialista no es barata, y si necesitan tratamiento es más caro aún; tan sólo en medicamentos pueden erogarse más de mil a dos mil pesos.

Indicó que hay docentes que llegan a requerir alguna intervención de urgencia y a veces por la dilación en la atención en el ISSSTE hay quienes optar por sufragarla.

Señaló que esa es la razón por la que muchos maestros en edad de jubilarse prefieren continuar laborando.