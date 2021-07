ante_aumento_de_contagios,_director_de_hrrb_pide_extremar_medidas_durante_vacaciones

Pidió a la ciudadanía en general que no baje en la guardia y que siga con las medidas sanitarias de protección que ya todo mundo sabe: la sana distancia, lavado de manos, evitar las aglomeraciones, las fiestas de más de 10 personas, uso de mascarilla y cubrebocas.

Afirmó que si bien es cierto que en algún momento la gente baja la guardia, eso no debe ser jamás hasta que veamos que la pandemia se está extinguiendo totalmente.

El directivo del Hospital Regional de Río Blanco afirmó que se tuvo la mala experiencia del comportamiento de la pandemia, ya que el año pasado por no tomar en cuenta las medidas y aunque ya se conoce un poco más de la enfermedad no se puede asegurar que está controlada.

Vázquez Gallardo detalló que al momento el HRRB cuenta con una plantilla de 1 mil 140 trabajadores y en el área Covid-19, se destina mayor personal en caso de que la cifra de enfermos aumente.

"Básicamente se conforma de un especialista en cada turno, un coordinador para cinco o seis pacientes además de un médico general para apoyar al especialista, por lo que existe una atención de primera calidad y eficiente".

Por último invitó a los ciudadanos en especial a los jóvenes que están próximos a poder vacunar a que lo hagan ya que mucha gente que hoy ya no está con vida no tuvo esa posibilidad y salvar su vida, recordando que la vacuna lo que ayuda es a que no sea tan severa para el organismo pero no lo hace inmune en su totalidad.

