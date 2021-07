Ante aumento de casos de Covid, desmantelamiento del CAME sería desafortunado: Rojí

El alcalde de Orizaba, Igor Fidel Rojí López , aseguró que ante el aumento en el número de contagios que existen en la región, sería desafortunado que se haya llevado a cabo el desmantelamiento del Centro de Atención Médica Expandida ( CAME ), ubicado en el que fuera el Hospital de Salud Mental en Rincón Grande.

Esto debido a la denuncia que hicieron algunos trabajadores, quienes revelaron que desde el mes de octubre, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado se ha ido llevado el equipamiento, que en su momento tanto presumió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez durante su visita a este recinto.

Rojí López aseguró no tener tanto contacto con la Secretaría de Salud, para conocer del tema, pero de ser así, sería lamentable, pues es un lugar indispensable para apoyar a personas que padecieron COVID-19.

"Sí, sería lamentable que después de haber invertido tantos millones de pesos en el acondicionamiento de ese edificio que durante años estuvo abandonado, hoy vuelva a suceder lo mismo se quede sin uso y prácticamente en el abandono. No sé, la verdad lo que me dice es lamentable, que se estén llevando el equipo porque lo que necesitamos es todavía estar preparados y prevenidos ante un incremento en una futura ola mayor".

Subrayó que, de acuerdo a la información que se tiene del Seguro Social, hay todavía ocupación disponible, sin embargo sí ha venido subiendo exponencialmente el número de casos en Orizaba; mientras que en el Hospital Regional de Río Blanco pasa lo mismo ya que los contagiados son mayormente de otros municipios.

Lamentó que aún exista gente que se resista a hacer uso obligatorio del cubrebocas, argumentando que ya se vacunaron., "Si, hay gente que todavía lo que pasa es que como algunos están vacunados y otros no pues también ha habido una cierta dificultad en la concientización de muchos ciudadanos que dicen: no, yo ya estoy protegido, pero no es verdad, si les pido a todos que se sigan protegiendo".

En otros temas, el alcalde dijo que los terrenos para la construcción de la Ciudad Judicial que anunció el entonces magistrado presidente del Tribunal Superior del Estado (TSJ), Edel Álvarez Peña, desde hace algunos años para esta ciudad, se han respetado.

Puntualizó que el ayuntamiento local está colaborando con el Gobierno del Estado para que la dirección de Obras Públicas de esta ciudad de Orizaba otorgue los permisos necesarios para hacer la obra, en la que se contempla la dotación de agua potable y drenaje.

Cuestionado si este proyecto está en riesgo de que no se realice ante la aparente quiebra que existe en el Poder Judicial del Estado, el presidente municipal, Igor Rojí dejó en claro que es un tema que le compete al Gobierno de Veracruz dar respuesta a ello.

"Eso lo tiene que responder el Gobierno del Estado, porque nosotros somos ayuntamiento de Orizaba tenemos las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo igual que la Fiscalía, nosotros como ayuntamiento de la administración pasada se pavimentó la calle y se da todos los servicios en ese predio y estamos en la mejor disposición de colaborar".

En otro orden de ideas, el edil instó a los ciudadanos de 30 a 39 años de edad a inmunizarse y destacó que se cuenta con el transporte público del ayuntamiento para poder trasladar a los habitantes orizabeños al centro de vacunación contra el COVID-19 ubicado en el macrocentro Foro Orizaba.

Así mismo pidió que no se relajen las medidas aún y cuando ya estén inoculados dado que en estos momentos se han generado mutaciones en el coronavirus.