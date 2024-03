ANTAC pide reforzar los operativos de seguridad en carreteras de Orizaba

Del 5 de febrero a la fecha van más de 30 operadores del transporte de carga pesada que han sido asesinados en el país, así lo confirmó el vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas ANTAC, David Estévez Gamboa, y agregó que con ello se refleja la inseguridad que se vive en el pais, pero principalmente en las carreteras del país.

"El 5 de febrero para acá se han incrementado los homicidios, a ojo de buen cubero ya llevan como 30 asesinatos, pero esto es en diferentes lugares", dijo.

Aseguró que de acuerdo a las estadísticas en Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Chihuahua que era un lugar muy tranquilo, ahora ya se tienen quejas por esta por. ahorita ahí el problema.

Además mencionó que se incluye la desaparición de tres personas en la zona de Puebla, Chalco y el Estado de México.

"De hecho éste el de Chalco, iba en un operativo que la Guardia Nacional le llama "Escalón" es decir, los custodias supuestamente a ellos, éste llevaba fertilizante y su esposa tuvo contacto con él hasta las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7:20 algo así ya no ya no le contestó, aunque entraban los mensajes pero ella dice que en ese momento seguramente ya no llevaba ver el celular".

El representante de ANTAC pidió que las autoridades encargadas de la seguridad refuercen los operativos ya que se están viendo rebasados por la delincuencia.