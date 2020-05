ANTAC cuestiona corrupción en filtros de Salud

Si los gobiernos no garantizan seguridad e higiene para el sector transportista, éste podría parar, señaló David Estévez Gamboa, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC).

Destacó que en el mundo la economía ha caído un 40 por ciento y el hombre-camión vive una situación difícil, aunado a lo que ya se venía viviendo con los altos costos de los peajes y la inseguridad que vive en las carreteras, pues hay lugares como Cárdenas, Tabasco, donde los pobladores tienen casas de campaña y cuando pasa un camión les ponchan las llantas y al pararse éstas, de inmediato vacían el tráiler pues hasta camionetas traen para llevarse toda la carga.

Agregó que durante esta contingencia sanitaria, los transportistas están haciendo el traslado de sus mercancías, pero se están topando con nuevas problemáticas, por ejemplo que en todo el país las gasolineras cerraron sus sanitarios, lo mismo que los dos o tres paradores que conocen medianamente dignos que ya ni siquiera les dan la alimentación, sino que les ponen la comida para llevar.

En tanto, abundó, los filtros que la Secretaría de Salud puso en distintos lugares del país podrían generar corrupción, pues le tocó ver cómo una señorita que tomaba la temperatura a un compañero le pidió su licencia, lo cual es indebido, pues ellos están para otra cosa.

"Estamos en una situación de indefensión, por eso exigimos al gobierno que nos dé garantías de seguridad, si eso no pasa vamos a convocar a parar a nuestros compañeros transportistas, pues hoy en día no tienen dónde parar a comer, dónde asearse y además se enfrentan a la rapiña, que no es por hambruna, que todavía no la hay", apuntó.

Estévez Gamboa recordó que en su momento propuso legislar para aplicar castigo severo a quienes incurran en este delito, pero lejos de hacer caso en esta grave problemática, se ha dejado crecer por parte de las autoridades.

Mencionó que los transportistas quieren trabajar y necesitan hacerlo, pero no se les están dando las condiciones de seguridad sin pensar que la economía depende de ellos, pues movilizan más del 80 por ciento de la carga y sin ellos se detiene el país.

Agregó que aun en condiciones precarias ellos están trabajando pero quienes conducen hoy son unos héroes por llevar la mercancía a su destino.

Destacó que el 53 por ciento de los transportistas no tiene más recursos para cubrir más allá del mes de mayo y por eso se pide que el gobierno cuide más esta parte de seguridad en las carreteras.