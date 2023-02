Analistas ven 'inutilidad gubernamental' en Sayula

Para el analista Alfonso Villalobos Alafita, el caso de Sayula de Alemán es complejo ante el desequilibrio de gobernanza y la tibieza del Gobierno Estatal, tanto como su Congreso Local, lo que deriva en las confrontaciones entre la alcaldesa y su cabildo.

La gobernanza tiene como objetivo el equilibrio entre el Estado, la sociedad y la economía, lo que repercute en los diferentes sectores sociales, ejemplos de ello: programas, servicios públicos y seguridad.

"Es un problema, digamos, muy complejo... es un hecho que cuando no se procuran estas condiciones, pues, evidentemente no se cumplen los objetivos como gobierno...es justamente lo que está pasando en el municipio de Sayula de Alemán", remarcó el también periodista.

"(En Sayula de Alemán) hay una inutilidad gubernamental, ya no se ve por ningún lado la presencia de alguna acción de gobierno" ALFONSO VILLALOBOS ALAFITA ANALISTA

INUTILIDAD GUBERNAMENTAL

De acuerdo con el comunicador, la situación de confrontaciones entre la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas y su cabildo, demuestra una inestabilidad política.

"Hay una situación política desordenada, ya hay un ambiente de ilegalidad general, que ha generado incluso inestabilidad, enfrentamientos entre la misma población...hay condiciones de lucha facciosa, de lucha de grupo... hay una inutilidad gubernamental, ya no se ve por ningún lado la presencia de alguna acción de gobierno", remarcó.

En el transcurso de enero muchas situaciones evidencian una separación entre la presidencia municipal y su cabildo:

La toma del palacio por personal de confianza y sindicalizado ante la falta de pagos; La detención del regidor ´Abimael N´, antagonista a la alcaldesa;

La detención de ´Eduardo N´, el director del DIF, hermano de Sánchez Vargas.

Para Alfonso Villalobos, este ´desorden´ se remonta, en declaraciones de la alcaldesa, al inicio de la administración.

En agosto de 2022 interpuso una denuncia y en cadena nacional dijo haber estado ´secuestrada´ durante siete meses, lo que generó los primeros roces con el cabildo, a lo que suman las detenciones de un regidor y el director del DIF.

"Ahí empezó un periodo de confrontación entre la alcaldesa y su cuerpo edilicio...

"Lo más grave es cuando los problemas de esta naturaleza se empiezan a hacer crónicos, viene prácticamente desde que inició la administración, que ha llegado a una gravedad tal por falta de atención de una decisión firme e inmediata y apegada a la legalidad", externó.

BANDOS

Y es precisamente la postura estatal, tanto de los poderes Legislativo como Ejecutivo, se tornaría tibia, en lugar de interesarse por retomar la gobernanza

"Vemos una actitud parcial de los funcionarios del gobierno estatal, parece que algunos funcionarios están tomando partido, bando, a favor de la alcaldesa Lorena Sánchez...parece que hay un interés por parte del Gobierno del Estado de atacar a los enemigos de la alcaldesa, incluso utilizando las instituciones del estado", expresó.

De acuerdo con el analista, también el Congreso Local ha sido endeble al no mostrar una postura en aras de la gobernanza.

"La Legislatura me da la impresión de que también debería intervenir en esta situación... me parece que está en una actitud timorata, sin ninguna postura firme para encontrar una salida firme al conflicto en este lugar... yo veo que no hay manera de resolverlo", opinó.

ES MEJOR INSTALAR UN CONCEJO MUNICIPAL

Para el analista lo mejor es conformar un Concejo Municipal para restablecer el orden en Sayula de Alemán, lo cual recaería en el Congreso del Estado para desaparecer momentáneamente los poderes municipales.

"(Lo podrían hacer) a través de la desaparición de poderes del ayuntamiento y el establecimiento de un Concejo Municipal, mediante el cual se pueda pacificar y recuperar la gobernabilidad, darle otra vez vida orgánica al municipio, que es lo que se ha perdido...

"No veo que las instituciones estén atendiendo el problema, parece que no quieren entrarle y por parte del gobierno parece que están tomando parte para favorecer a la alcaldesa", puntualizó Alfonso Villalobos.