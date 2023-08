Amotac confirma paro nacional a finales de agosto; piden disculpas a conductores

Valentín Romero Trujillo, delegado de la zona centro de Veracruz, confirmó que Amotca paralizará los días 29 y 30 de agosto las principales vías de comunicación de los 32 estado de la República Mexicana.

Aseguró que la falta de respuestas y atención a las diferentes demandas que padece el transporte en todas sus modalidades, de carga, turismo y pasaje por parte del Gobierno de México, los ha orillado a llegar a esta serie de movilizaciones.

Por ello, pidieron ´una disculpa pública´ a todos los usuarios de la autopista 150D Puebla-Córdoba y la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán, así como a ciudadanos de las altas montañas, ya que se verán ´severamente afectados´ en sus traslados.

¿Qué exigen en Amotac?

Romero Trujillo enfatizó que entre las solicitudes se encuentra principalmente el reforzamiento de la seguridad en carreteras; "carecen de vigilancia por parte de la Guardia Nacional, tenemos una inseguridad imparable.

"Todos los días sufrimos de asaltos, robos y asesinatos tanto a los transportistas como a los usuarios que circulan por las carreteras, sin que los mandos de la Guardia Nacional ordenen acciones necesarias para detener esta situación".

También están solicitando el emplacamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para vehículos de carga y turismo de modelo atrasado que ya se encuentran registrados en su sistema.

Así como el solicitar tarifas oficiales de operación, ya que sin ellas es imposible poder renovar sus unidades.

Valentín Romero Trujillo dijo que exigen la prohibición de vehículos doblemente articulados, "causantes de miles de muertes" por los accidentes donde a diario participan, y que se detengan los abusos y extorsiones por parte de policías estatales y municipales en el país.

"Exigimos alto a los cobros excesivos de servicios de grúas, que respeten sus tarifas oficiales y que tanto las autoridades municipales y estatales no hacen respetar".

También exigen la disminución del costo de las autopistas de cuota; "son excesivos, carecen de mantenimiento y están en mal estado, no cumplen con los servicios que ofrecen, tenemos unas carreteras en pésimas condiciones, asquerosas, y estamos pagando un peaje carísimo.

"Capufe se lava las manos, pero eso sí, cuando ocurre un accidente cobran hasta 400, 500 mil pesos por daños a las vías de comunicación cuando no lo vale, cuando no arreglan los rayones que se quedan en las carreteras ni reponen los muros de contención. Ven como negocio esto y no estamos de acuerdo".

Otro punto importante, dijo, es la necesidad que se autorice la reclasificación de carreteras por parte de la SICT, además de un plazo extra para la Carta Porte, ya que no tienen las condiciones adecuadas para cumplir con el requisito, y más en zonas del campo.

Dejó en claro que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), representa a más del 75 por ciento del parque vehicular de carga pesada, turismo y pasaje en el país, por lo que se espera la participación de cientos en las altas montañas.

"Lamentamos las molestias y el tráfico que se ocasione en la autopista 150D Puebla-Orizaba y la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán, pero nuestros gobernantes nos orillan a tomar estas acciones.

"Se han olvidado que por medio del transporte se mueven las mercancías necesarias para el desarrollo de la industria, la canasta básica para los hogares, además de que somos un sector generador de empleos y derrama económica para el país".

Por último, Romero Trujillo, confirmó que de no obtener una respuesta favorable continuarán durante los siguientes días, por lo que una vez más pidió "comprensión".