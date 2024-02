AMOTAC anuncia paro nacional: "seguimos siendo víctimas de la delincuencia"

En punto de las 8 de la mañana de éste jueves 15 de febrero, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) dará inicio con su Paro Nacional para exigir al Gobierno Federal, cumpla y garantice seguridad de los operadores a través de la Guardia Nacional, ya que siguen siendo víctimas de la delincuencia organizada en las diferentes carreteras federales y autopistas del país, generando además pérdidas económicas millonarias para las empresas transportistas.

El delegado en la zona centro y subdelegado Estatal de la AMOTAC, Valentín Romero Trujillo subrayó que, ante la falta de respuesta, especialmente del Gobierno Federal, para hacer frente a la ola delincuencial en los tramos carreteros que, en su mayoría están destrozados, otra vez se ven obligados a recurrir a este paro nacional, lamentando afectar de manera directa a la población en general.

"Continuamos siendo afectados por la delincuencia, estamos preocupados principalmente por la inseguridad en las carreteras, nos han matado operadores; no tenemos un paradero seguro. No tenemos ningún apoyo, no nos han cumplido con lo que se ha pedido, por eso estamos exigiendo más seguridad. Se roban de toda la mercancía y no tenemos ninguna respuesta por parte del Gobierno", dijo.

Dijo que, ante la negativa de las autoridades para dar a una solución a este mal, una vez más saldrán a las diferentes carreteras estatales y federales, para hacer patente su preocupación.

"Vamos a iniciar a las ocho de la mañana y por tiempo indefinido o hasta obtener respuestas concretas en materia de seguridad de parte del Gobierno, así como la eliminación de costos por ingresar a las ciudades a descargas mercancía, atención a carreteras destrozadas y costos justos de peajes, porque actualmente son muy elevados y las carreteras se encuentran en pésimas condiciones".

Romero Trujillo detalló que esta movilización estará haciendo presencia en los paraderos de: Rancho Trejo (Amatlán de Los Reyes); las cachimbas de San Cristóbal (Huiloapan de Cuauhtémoc) y el Rincón de las Doncellas (Nogales), en dónde se realizarán marchas y paros intermitentes, aunque de no haber una respuesta, realizarán un paro total.

Por último, Valentín Romero Trujillo pidió la comprensión a la ciudadanía en general, ante las posibles afectaciones por el paro nacional a desarrollarse el día de mañana jueves, pero recalcó que, es en beneficio de todo el pueblo veracruzano.