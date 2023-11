AMOTAC anuncia movilización nacional pacífica por falta de resultados

Debido a que al cumplirse el plazo otorgado al gobierno para dar respuesta en diversas problemáticas el resultado ha sido mínimo o nulo, el próximo 18 de enero del 2024, transportistas llevarán a cabo una manifestación y movilización nacional pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país, indicó Aldo Romero Lezama, delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC) en la región de Orizaba.

Mencionó que el pasado jueves se reunieron en la ciudad de Querétaro para llevar a cabo su 57 asamblea nacional, en donde se hizo un análisis del avance obtenido en la minuta que se firmó con las autoridades el pasado 25 de agosto en Puebla con las autoridades de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la SSPC; la Unidad de Gobierno de la SEGOB y la Guardia Nacional..

Recordó que en ese momento la autoridad solicitó un plazo de tres meses para dar atención a su pliego petitorio, el cual ya se cumplió, pero al escuchar a los representantes de la AMOTAC en todo el país, se observa que el avance es mínimo o nulo, de ahí, acordaron realizar una movilización nacional en la fecha mencionada.

Indicó que entre las demandas que se plantearon a la autoridad fue la de seguridad en carreteras, lo cual no se cumplió pues no sólo no han parado los asaltos y robos, sino que han aumentado más de 9 por ciento.

Agregó que cuando se señala el mal actuar de elementos de la Guardia Nacional, éstos toman represalias, sancionando por cualquier detalle al transportista, al que le aplican infracciones muy altas y los retiran de la circulación.

"Tampoco hay avances en el proceso de emplacamiento por parte de la SICT para los vehículos de carga y turismo de modelo atrasado ni tampoco alguna propuesta, tampoco hay respuesta a establecer tarifas oficiales para el transporte; persiste la circulación de vehículos doblemente articulados, los cuales no son regulados ni sancionados y únicamente causan accidentes",

Romero Lezama indicó que los abusos y extorsiones por parte de los elementos de los diferentes policías, tanto estatales como municipales de todo el país continúan a diario, mientras que, en el tema de las grúas, también persisten los abusos con sus cobros excesivos.

Recordó que otra petición que tenían era la disminución del pago de peaje en las carreteras de cuota, pero en vez de eso les aumentaron 6 por ciento y las vías siguen en malas condiciones.

"La reclasificación de carreteras por parte de la SICT se dio sólo en algunas, pero para beneficiar a los monopolios de transporte y a los grandes grupos de industriales que utilizan el doble remolque, sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de los Transportistas y la seguridad del usuario",

El delegado regional de la AMOTAC destacó que la movilización se tiene prevista para las 8 horas y lamentan las complicaciones que esto cause a los usuarios de las carreteras, pero los transportistas no encuentran otra forma para que les den respuesta las autoridades.