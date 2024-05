AMLO molesto con Torre Centro; Cuitláhuac "no pudo hacer nada" para cortarla, dice

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, expresó que cada vez que visita a Veracruz "se molesta" al observar el edificio conocido como la "Torre Centro", calificándolo como un "adefesio" que no armoniza con el entorno del Centro Histórico. Lamentó que las autoridades estatales "no pudieron hacer nada" para detener su construcción.

"Ahí está el adefesio que se construyó en Veracruz en el malecón de Veracruz por corrupción, un adefesio en el puerto de Veracruz. Cada vez que voy me molesta porque no se pudo hacer nada porque los jueces, todos, las autoridades estatales, municipales, me refiero al gobierno anterior, y jueces del Poder Judicial, se hicieron de la vista gorda", dijo López Obrador.

López Obrador, al ser cuestionado sobre casos de corrupción, como la "priandilla inmobiliaria", destacó las acciones de su gobierno para regular la altura de los inmuebles y promover planes de desarrollo adecuados.

Sin embargo, criticó la permisividad de algunas administraciones como el gobierno anterior de Veracruz respecto a la edificación de estructuras discordantes con el patrimonio histórico.

ES DE "LOS MISMOS QUE QUIEREN SEGUIR"

Asimismo, el mandatario señaló que los responsables de estas acciones son los mismos que buscan mantenerse en el poder, aunque evitó profundizar para no infringir la ley electoral vigente durante el periodo de campañas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente exhibió una imagen de la controvertida obra, que en realidad lleva e nombre de Torre Arista, reiterando su opinión de que debería ser modificada, pero lamentando que, en su percepción, los intereses de particulares están influyendo en su conclusión.

"Miren eso, pero el Poder Judicial, los jueces y las autoridades y ahí qué procede y qué es lo que se tiene que hacer. Hay que cortar, hay que quitar el copete, pero ese es el influyentismo y son los que quieren seguir, son los que quieren continuar y ya tampoco puedo hablar mucho", manifestó López Obrador.