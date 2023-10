AMLO da MB de calificación a Rocío Nahle y resalta su éxito en construcción de refinería

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó los intentos de desacreditar a Rocío Nahle, exsecretaria de Energía y actual aspirante a la coordinación del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

Durante la conferencia matutina llevada a cabo este lunes en Palacio Nacional, el mandatario federal fue cuestionado sobre el origen de su ex colaboradora, quien, siendo originaria de Zacatecas, busca actualmente competir por la gubernatura en el estado de Veracruz.

El presidente López Obrador hizo hincapié en el desempeño de Rocío Nahle, resaltando que ella obtuvo el cargo de Senadora con un margen de 500 mil votos por encima del actual Senador, Julen Rementería del Puerto, quien, según el presidente, está vinculado al partido ultraderechista español VOX.

"Acerca de que no es de Veracruz, fue electa diputada federal por Veracruz. Ya fue diputada federal por Veracruz, fue electa senadora de mayoría (...); obtuvo un millón 800 mil votos en el 2018 y el segundo lugar un millón 261 mil."

El presidente destacó que en el estado de Veracruz existen líderes tanto hombres como mujeres de MORENA que son igual de capaces y comprometidos que Rocío Nahle. Por ello, el pueblo deberá tomar la decisión sobre quién será el coordinador y el futuro candidato a la gubernatura.

DESCALIFICAR "EN LA MESA"

López Obrador subrayó su desaprobación de los intentos por descalificar a los candidatos, mencionando sus propias experiencias al respecto, cuando lo intentaron desaforar y cuando intentaron revertir su candidatura como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"A mí nunca me ha gustado, siempre he estado en contra de que quieran descalificar a alguien, ganarles como se dice ´en la mesa´ porque yo lo padecí dos veces. Primero cuando fui candidato a jefe de Gobierno me impugnó el PRIAN porque yo no era de aquí, que no tenía la residencia, al final se demostró que sí tenía la residencia."

Además, el presidente recordó su herencia familiar, señalando que él mismo es un "choco-jarocho," dado que uno de sus padres es originario de Veracruz y el otro de Tabasco. De acuerdo con la Constitución de Veracruz, los hijos de veracruzanos son considerados veracruzanos.

"De acuerdo a la Constitución de Veracruz, en el artículo 11 se establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos y mi papá era de Veracruz, de Nopaltepec, de la Cuenca de Papaloapan, con mucho orgullo y mi madre Tabasqueña, de Frontera, Tabasco."

CALIFICÓ A ROCÍO CON MB

Respecto al trabajo de Rocío Nahle, el presidente López Obrador elogió su desempeño y enfatizó que cumplió con su tarea principal, que fue la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Anunció que al mediodía de ese mismo lunes 16 de octubre revelaría quién sería su sucesor en dicho puesto.

"Rocío Nahle es de primera, tiene ´MB´ de calificación. Ya ven que en la UNAM antes se calificaba ´NA´ no acreditada la materia, ´S´ suficiente, ´B´ buena y ´MB´ Muy Buena y luego había la ´E´, que es excelente. Pues hasta allá, para mí, el desempeño de Rocío Nahle."

López Obrador también informó que la Refinería de Dos Bocas ya está produciendo, a pesar de que aún restan procesos de refinación por completar. Destacó que la construcción de esta refinería se llevó a cabo en un tiempo récord y agradeció a Rocío Nahle por su destacado trabajo en este proyecto.