AMLO critica represión policial en Totalco: "No debieron actuar así" | VIDEO

AMLO juzga actuación de la Fuerza Civil, promete justicia por homicidios en Totalco





El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el acto de represión policial en el desalojo de Totalco, municipio de Perote, que resultó en la muerte de dos personas. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló la actuación de la Fuerza Civil.

"Estamos informados desde que se dieron los hechos, muy lamentables, no debió actuar así la policía del Estado. Nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe de utilizar la fuerza y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos", declaró el presidente.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El presidente aseguró que los homicidios están siendo investigados, y que hay dos policías detenidos en relación con los hechos.

"Se está haciendo la investigación. Ayer se detuvo a dos policías de la corporación de la policía estatal de Veracruz y se va a continuar con esta investigación, este proceso y no va a haber impunidad".

"Hoy en la mañana me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos y va a hacerse justicia", garantizó López Obrador.

ACCIONES LEGALES

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado anunció la aprehensión de Juan Carlos "N" y Joel "N", miembros de la Fuerza Civil, acusados de abuso de autoridad. Los hechos ocurrieron el 20 de junio durante el desalojo de manifestantes en Totalco, quienes protestaban contra la empresa Granjas Carroll.

En respuesta a estos eventos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, decidió disolver la Fuerza Civil.

Además, el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, informó sobre la detención de dos elementos de la policía estatal por parte de la Fiscalía General de la República y tres más por la Fiscalía General del Estado. No obstante, el órgano estatal solo ha confirmado la detención de dos expolicías.