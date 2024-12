La amenaza del alcalde de Coatepec a quienes protesten en su informe de gobierno (+VIDEO)

El alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade, advirtió con reprimir a los Antorchistas del municipio si marchan el día de su informe de labores, indicaron integrantes de esta agrupación.

"Los Antorchistas los responsabilizamos de cualquier acción represiva y de violencia en nuestra contra", dijeron durante entrevista este martes 3 de diciembre.

Dijeron que fue el pasado 30 de noviembre cuando Raymundo Andrade amenazó a los ciudadanos con represión y uso de la fuerza pública si marchaban el sábado 7 de diciembre en el marco de su tercer Informe de labores.

Si vienen el día del informe pues también le digo que no van a llegar fácilmente, les vamos a echar a la fuerza pública, les comento para que no los agarre de sorpresa y desde luego así ya no hay diálogo ni acuerdo".