Amedrentan a manifestantes en el palacio municipal de Ixtac; reclaman llevan 1 año sin agua

Ciudadanos que se manifestaban en el palacio municipal en demanda de que se les otorgue el servicio de agua potable fueron corridos, insultados y amenazados por el director de Obras Públicas del ayuntamiento, Bladimir García Soriano, quien salió primero de su oficina a decirles que se fueran de ahi y posteriormente terminó mentando la madre a los pobladores.

El roce se dio cuando comenzaron a llegar los pobladores de la colonia Morelos y otras que el jueves llevaron a cabo un bloqueo por espacio de 12 horas en la calle Morelos sin que recibieran respuesta a su demanda de que se les surta oportunamente del vital líquido, ya que desde hace un año tienen problemas y sólo les mienten y dan largas.

A los reclamos de los pobladores, García Soriano salió a gritarles: ¡te me calmas!, ¡te me calmas!, ¡a mí no me hables así!, ¡a mí me dejas trabajar! y terminó mentándoles la madre, lo que indignó no sólo a los manifestantes, sino a personas que en ese momento pasaban, como una ciudadana que le recordó que están ahí trabajando por ellos.

Mientras, los demás recalcaban que si trabajaran no estarían ellos ahí, además de recordar que los ciudadanos tienen derecho a la libre manifestación y algunos más les recordaron que está un periodo electoral y en las urnas se van a acordar de sus acciones.

Cabe recordar que la toma de palacio se dio debido a la falta de agua que padecen habitantes de las colonias Lezama, Guayabal, Morelos, Nahuapan y avenida San Juan, entre otras, quienes señalaron que desde hace un año tienen problemas de abasto y desde hace tres meses les dejó de caer el "hilo" que les llegaba.

Los pobladores cerraron totalmente el palacio con cuerdas y una malla de plástico de color naranja para impedir la entrada o salida de cualquier persona en su interior y exigen que dialogue con ellos el alcalde Nahum Álvarez Pellico.