Gobierno de Alvarado no ha dado permisos a Gas Natural del Noreste

El Ayuntamiento de Alvarado dio a conocer su postura con respecto a la publicación que circula presuntamente relacionada con la empresa Gas Natural del Noroeste y su prestación de servicios, la cual se publicito el día 22 de diciembre del presente año.

En ella, se menciona que dicha empresa cuenta con la autorización del gobierno municipal para suministrar gas natural a fraccionamientos.

"Durante la presente administración se ha tratado de normar a todas las empresas que pretendan operar dentro del municipio de Alvarado.

"El caso particular de la empresa GNN no es un tema aun considerado por esta municipalidad, por ello hacemos del conocimiento de la ciudadanía en general que no se ha otorgado, ni existe permiso alguno emitido por el municipio para las acciones que describen en la publicacion señalada".

Es importante recalcar que empresas de este rubro deben tener diversos permisos para su instalación y operación en los cuales convergen los tres órdenes de gobierno, mismos que a la fecha desconocemos si se cuentan con ellos, dijo la alcaldesa Lizzette Alvarez Vera.

"El Ayuntamiento de Alvarado, aclara y se deslinda de cualquier presunción y/o manifestación que particulares hayan realizado pretendiendo simular que el proyecto en referencia está analizado y autorizado actualmente", dijo la autoridad municipal.

De esa forma, Alvarado se deslinda de cualquier declaración que al respecto haya hecho "Gas Natural del Noroeste".

