Alumnos denuncian abusos al interior del Tecnológico Nacional de Orizaba

Alumnos del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba denunciaron que la dirección pone a trabajar a los jóvenes de servicio social en labores de mantenimiento al interior del plantel sin que tengan las medidas o equipo de seguridad adecuados.

"Además de que algunos hacen labores que implican un riesgo, no sabemos si la escuela deduzca esas labores y las meta como trabajo pagado y así ponen a los de servicio social", expusieron.

Los estudiantes comentaron que hay algunos jóvenes que han realizado trabajos en altura sin que tengan siquiera las medidas necesarias de seguridad y si acaso uno llega a sufrir un accidente qué va a pasar, cómo va a responder la institución.

Comentaron que esto tiene tres semanas que está ocurriendo en la institución y no tienen conocimiento que anteriormente se hubiera dado esta situación, además de que es oblitatorio que lo haganm porque si no, no los dejan liberar el servicio, porque la escuela es la que da las firmas.

Indicaron que su inconfomidad es porque a los jóvenes que realizan su servicio social los están poniendo a hacer cosas que no corresponden, también los mandan al ayuntamiento de Orizaba y ahí hacen cosas que nada tienen que ver con su carrera, cuando se supone que en esta etapa podrían apoyar en asesoría técnica, investigación y desarrollo tecnológico.

Puntualizaron que no están en contra de desarrollar actividades que sean en beneficio de la población y les permitan aprender más o poner en práctica lo que ya saben.