Alumnos del ITSZ solicitan ayuda a legisladores; reclaman irregularidades

Desde el edificio del Senado de la República, el senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, lamentó que con el tema del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ) salgan a la luz irregularidades que no se deberían presentar en la educación.

"Otra vez Veracruz, otra vez el abuso y el ejercicio del poder en instituciones educativas. Otra vez, hasta cuándo, por eso debemos poner un alto", expresó el legislador.

Los jovenes, quienes viajaron a la Ciudad de México para solicitar ayuda a los legisladores, tuvieron la oportunidad de dirigir un mensaje.

Al tomar la palabra, uno de los alumnos expresó que acudian a denunciar públicamente al entonces director, Pompeyo Quechulpa Pérez, por hacer uso indebido del ejercicio público, quien alardeaba de sus contactos para amenazarlos y asegurar que nadie lo podía destituir.

Pidió el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación para realizar una auditoría en la institución y se detecte cualquier posible mal manejo.

Otro de los muchachos mencionó que la institución le ha dado mucho a Zongolica y a la región serrana al darles la posibilidad de estudiar una carrera, pero el ahora ex director no se preocupó por el Tecnológico, pues sus condiciones dejan mucho qué desear y no hay ni siquiera laboratorios dignos.

Agregó que cansados de esas condiciones iniciaron su protesta y vivieron en carne propia el temor de que les pasara algo por alzar la voz.

Al retomar la palabra, el senador destacó que desde Movimiento Ciudadano seguirán denunciando los abusos que devienen desde el gobierno de Veracruz y de todas las autoridades de la entidad.

"No vamos a solapar los abusos, ni desde la rectoría de las instituciones ni desde el gobierno de Veracruz", expuso.