Se suman alumnos de la EBVO a exigencia de destituir a directora

Alumnos de la Escuela de Bachilleres Vespertina de Orizaba (EBVO) se sumaron la tarde de este jueves a la exigencia de destitución de la directora Nicte Ha Peralta Deceano, así como la prefecta Sonia Pérez García, quien solapa todas las irregularidades en que incurre la primera.

Los jóvenes expresaron que la escuela se encuentra en pésimas condiciones, por lo que no saben en qué se utilizan las cuotas escolares, pues hay salones sin luz y otros en donde el piso se está cayendo.

Indicaron que la directora no hace caso de las quejas y problemáticas que se plantean, sino que los trata de forma déspota y ahora les insiste en que debe haber clases virtuales con algunos maestros que no están en paro, en lo cual no están de acuerdo porque la pandemia ya terminó.

Asimismo, otras estudiantes señalaron que el trato que les dan la directora y la prefecta es grosero y por ejemplo en el plantel se ha realizado la revisión de las mochilas, pero lo hacen de mala manera y avientan sus cosas, por lo que a una de ellas le rompieron su paraguas y no se lo quisieron pagar, también a uno de sus compañeros le rompieron una libreta tampoco se hicieron responsables.

Comentaron que hay ocasiones en que algunos llevan un medicamento por algún padecimiento y cuando se los ve la directora les dice que son "unos drogadictos".

"La otra vez que venimos a pedir un permiso para ir a ensayar, la directora nos dijo: ustedes no tienen ningún permiso de ninguna cosa hasta que yo dé autorización, pero según nos habían dado autorización de ensayar", explicó una de las alumnas.

Cabe recordar que maestros agremiados a la Sección 56 del SNTE tomaron el plantel desde el pasado lunes en demanda de la destitución de la directora, a la que señalan de sólo crear problemas desde su llegada, así como de acoso laboral, entre otros puntos.