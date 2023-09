Bloquean carretera Orizaba- Zongolica: alumnos de Zongolica exigen director legítimo

Exigiendo la inmediata instalación del Director General del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, ya que actualmente cuentan con un "enlace" que no está facultado para la toma de decisiones, desde temprana hora una veintena de estudiantes del Campus Central bloquean la carretera federal 123 Orizaba- Zongolica.

Los universitarios solicitan al Secretario de Educación en el Estado de Veracruz, Roberto Zenyazen Escobar García, tome cartas en el asunto o de lo contrario no liberarán esta importante vía de comunicación.

"Cuando tomamos está misma carretera (miércoles 13 de septiembre del presente), nos comentaba el Subsecretario de Educación (Jorge Miguel Uscanga Villalba) y el director de tecnológicos que nos iban a mandar un "enlace" que iba a fingir como Director General, y si lo mandaron, pero el problema es que no tiene la facultad de realizar las necesidades básicas", señaló la estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, Fernanda "N".

4 AÑOS SIN INSTALACIÓN DE LUZ

Puntualizó que esta persona no ha podido llevar a cabo la instalación de energía eléctrica y luz al Tecnológico de Tehuipango. "Los compañeros llevan 4 años sin la instalación de luz y esta persona no está facultada para la toma de decisiones.

"Otro inconveniente que tuvimos por ese mismo problema en Tehuipango, es que el día que fue personal administrativo a Comisión (Federal de Electricidad) de luz, llevaron una carta poder firmada por el doctor Pompeyo (Quechulpa Pérez) para que se pudiera hacer su trámite, pero como sabemos él ya está destituido del cargo, entonces es imposible que pueda realizar el trámite y de alguna manera nos están engañando. Nos presentaron nada más la renuncia de él pero nunca un oficio en donde se estipulará que él fue destituido del cargo y volvemos a lo mismo nos siguen engañando".

Debido a que los estudiantes se sienten engañados por las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz, exigen al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, instale a un nuevo Director General en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica.

"Que ya nos mande a nuestro nuevo Director General y queremos que sea el gobernador el que lo ponga, ya que todos nos dicen que él es el único que tiene el poder de poner ya a nuestro nuevo Director, pero no lo han hecho y nada más nos mandaron a un enlace y no nos dan fecha específica para cuando nos llega nuestro nuevo Director, al no haber Director no se puede gestionar todas las peticiones que nosotros tenemos en Campus Zongolica y todas las demás extensiones".

Los manifestantes dijeron que este día se instalaron en punto de las 04:30 horas de este miércoles y no se retirarán hasta que exista una verdadera solución a sus exigencias.