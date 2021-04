Alistan PRI-PAN-PRD arranque de campañas en Orizaba

Durante los primeros minutos del domingo 4 de abril estará arrancando la campaña el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 15, Igor Fidel Rojí López; mientras que para la alcaldía que encabeza Juan Manuel Diez Francos y a la diputación local Rubí Márquez Alonso iniciarán el 4 de mayo, informaron los presidentes de los partidos políticos que conforman la Alianza "Va X Orizaba".

Agregaron que están convencidos de que van a tener las garantías y la transparencia que se requiere para el próximo proceso electoral por parte del INE y del OPLE.

"Estamos trabajando en una agenda en común para que nuestros candidatos tengan la convicción y sabemos perfectamente lo que queremos para la ciudad, candidatos que salgan a representarnos, que tengan experiencia comprobada y también que sean dignos representantes de los orizabeños", señaló el titular del Comité Directivo Municipal del PAN, Rey David Mejía Pliego.

Aseguró que tanto el instituto político que representa como el PRI y el PRD tienen la preocupación de que el progreso continúe en la ciudad, ya que el partido del gobierno en turno no ha dado los resultados que prometieron.

"Ya estamos próximos a iniciar la campaña para la diputación federal, tenemos un candidato (Igor Rojí) que trae experiencia en el sector público y en el sector privado comprobado, se ha caracterizado por respetar la ley y es lo que necesitamos, diputados que sean respetuosos de la Constitución, que no lo vean que puede ser un impedimento y que consideren que la pueden cambiar, que es lo primero que estamos pugnando desde nuestros partidos".

Afirmó que el próximo 4 de mayo estarán arrancando campaña con su candidato a la alcaldía Juan Manuel Diez Francos y con la candidata a la diputación local Rubí Márquez Alonso, y confían en que les irá muy bien.

"Vamos a hablar de lo que queremos para el futuro, para los orizabeños y para los habitantes de esta región, porque consideramos que es igual o peor hablar del pasado y no proponer nada para el futuro".

En cuanto a los actos anticipados de campaña, el titular del CDM del Sol Azteca, Ignacio Cesar Casillas, informó que tanto el PAN-PRD y PRI ya han manifestado ante las instancias del OPLE e INE la situación, pues se trata de guerra sucia.

"Todo lo que se ha puesto es un juego de enemigos, sabemos primeramente que ninguno de los camiones en donde aparece la publicidades de Orizaba. Las lonas que aparecieron también no sé qué tiene que ver ahí el compañero Hugo Chahín porque no está contendiendo para ningún puesto por el momento, entonces eso ha sido fuego de enemigos en contra de los tres partidos, nosotros ya pusimos ante las instancias legales nuestro posicionamiento y decir precisamente de esa propaganda falsa que ha aparecido", dijo.

Los líderes de los partidos de la Alianza Va X Orizaba lamentaron que las autoridades del Gobierno del Estado se han mostrado omisas para garantizar la seguridad de los candidatos y de la propia ciudadanía.

"Las dirigencias estatales del PRI-PAN-PRD ya hicieron los exhortos correspondientes, exigieron para los candidatos y los precandidatos, para los ciudadanos en general que se den las garantías de seguridad que necesitamos como personas y han sido omisas hasta el momento".

Cuestionados si existe transparencia en el manejo del OPLE y del INE, los representantes señalaron que esperan que haya una organización y que se cumplan los reglamentos.

En cuanto a la campaña de desprestigio contra el INE, Rey David Mejía Pliego dijo que es lamentable que desde el Poder Ejecutivo estén denostando a la institución que les permitió llegar al poder.

"Creo que tenemos un Instituto Nacional Electoral sólido dentro de todas las circunstancias que se pueden dar, es una institución que respeta la voz del pueblo, que respeta lo que dice la ley y que es lo que no le ha parecido normalmente a Morena, que muchas veces salen y les dicen ´eso está mal, eso no se puede hacer´ porque están acostumbrados a que se sometan a lo que dice una sola persona y así no funciona una democracia, nosotros estamos convencidos de que vamos a tener las garantías para que se respete lo que diga la ciudadanía y ellos están preocupados porque saben que la simpatía del 2018 ya no es la misma que el 2021".

No descartó que el partido Morena estará buscando un culpable para responsabilizar y señalar su derrota; "no tengo duda que ellos van a justificar su derrota al próximo domingo 6 de junio en procesos electorales viciados y demás porque lo cierto es que el hartazgo se ha venido dando en la sociedad por la falta de resultados y sobre todo por la falta de un proyecto claro y un proyecto condición hacia el futuro".

Dicha conferencia de prensa fue presidida por Karina Solís Herrera, presidenta del comité directivo municipal del PRI, Rey David Mejía Pliego presidente del comité directivo municipal del PAN en Orizaba e Ignacio César Casillas, presidente del comité directivo municipal del PRD en Orizaba.