Alista OPLE convocatoria para supervisores y capacitadores electorales

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz, a través de sus oficinas distritales, anunció que abre este 10 de marzo la convocatoria para los cargos de supervisor electoral local y capacitador asistente electoral local.

Los que logren ingresar recibirían un pago de 12 mil a 9 mil 500 pesos, respectivamente; los interesados deberán completar la solicitud correspondiente, disponible en la página https://multisistema.oplever.org.mx/, o en su caso, en las instalaciones de los Consejos Distritales del OPLE Veracruz.

"La convocatoria que se hace abre es para supervisor electoral y para capacitador asistente electoral, que son las figuras de acompañamiento y seguimiento de lo que es la elección local que se refiere a diputados locales y a gubernatura", así lo confirmó el presidente del Consejo Distrital número 21 con cabecera en Río Blanco, Edson Portillo Cancino.

Subrayó que la recepción de solicitudes debe de ser del 10 de marzo al 6 de abril de 2024, la cual deben hacer en línea. Además, se cuenta en el Consejo Distrital con dirección en calle de independencia número 17 de la colonia Barrio Nuevo con un equipo de cómputo para quienes requieran asistencia.

Es requisito indispensable que los aspirantes cuenten con 18 años cumplidos hasta antes del día de la elección, como edad mínima. Se trata de figuras son de contratación temporal por 45 días.

Portillo Cancino enfatizó que se llevará a cabo la contratación de aproximadamente 90 personas, quienes tras presentar su documentación deberán pasar por un filtro para ser seleccionados.

Destacó que deben cumplir con los lineamientos que marca la convocatoria, como son:

Tener ciudadanía mexicana

Tener pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos

Contar con credencial para votar vigente o comprobante de trámite

Gozar de buena reputación

No haber sido condenado/a por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial

Así también, de haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica (secundaria), con excepción de aquellos distritos electorales locales cuyo grado promedio de escolaridad sea menor a 9 años (equivalente a secundaria, en donde se requerirá haber acreditado, como mínima el nivel de primaria; contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para realizar las funciones del cargo.

También deben ser residente del Estado de Veracruz y tener su domicilio dentro del Distrito Electoral en el que deba prestar sus servicios y no militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral en el último año aunado a no haber participado como representante de partido político con registro vigente, o coalición, en alguna elección celebrada en los últimos tres años, y en el caso de existir candidaturas independientes registradas, no deberán ser representantes de ellas en alguna elección a celebrarse el próximo 2 de junio de 2024.

Ni tampoco ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, no ser persona servidora de la nación o haber ostentado alguno de estos cargos en el último año previo a este registro para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

Los aspirantes al cargo de Supervisor/a Electoral Local (SEL) que sean elegidos se encargarán de coordinar, apoyar y verificar, tanto en campo como en gabinete, las actividades de asistencia electoral realizadas por las y los CAEL a su cargo.

Por lo que respecta a los aspirantes a Capacitador/a-Asistente Electoral Local (CAEL) misma que es la encargada de ejecutar las actividades de asistencia electoral, deberá asistir y participar en los talleres de capacitación para el desarrollo de sus actividades además de apoyar en la preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla.

También habrá de participar en los ejercicios y simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP-Casilla) y auxiliar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP-Casilla), de igual forma apoyará en los mecanismos de recolección y participará en los cómputos electorales incluyendo apoyar en el reporte de incidentes al Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SUE).

Cabe mencionar que, el Distrito 21 con cabecera en Río Blanco comprende además los municipios de Camerino Z. Mendoza, Aquila, Nogales, Acultzingo, Maltrata, Mariano Escobedo, la Perla, Ixhuatlancillo y Huiloapan.