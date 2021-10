Aunque para cada víctima de delitos que requieren de la revisión del médico legista hay un protocolo de actuación a fin de salvaguardar su integridad y su intimidad y no revictimizarla, en la práctica hay casos en donde esto no se respeta y no es nuevo, viene de años, reconoció el abogado Juan Oropeza Flores, secretario del Colegio de Abogados de Orizaba y las Altas Montañas.