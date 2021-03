Alertas de Género no han funcionado en Veracruz, deploran en Orizaba

La abogada de Orizaba, Rubí Márquez Alonso, aseguró que México es pionero de leyes en defensa de las mujeres, aunque lamentablemente estas no han tenido el verdadero impacto para lo que fueron creadas, subrayando que la violencia no cesa y el claro ejemplo es que a lo largo y ancho del territorio nacional se registran 11 feminicidios diarios.

"México ha sido pionero en sus sistemas como la alerta de violencia contra las mujeres que es única en el mundo pero que a pesar de ello, no están teniendo el verdadero impacto que quisiéramos ver a pesar de que las leyes están ahí diciendo una cosa en la sociedad y en la realidad perceptible no es así", dijo.

Afirmó que el tema de las legislaciones es un tema que se ha equivocado, ya que diferentes actores políticos señalan que se deben promover o crear leyes, cuando en México existen muchísimas leyes que se han promulgado desde hace muchos años atrás, pero lamentablemente ninguna se cumple cabalmente.

"Es perceptible que por el contrario la violencia aumenta y que al día hay 11 feminicidios a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Creo que lo que tenemos realmente que hacer es cambiar a la sociedad y que la sociedad se dé cuenta de esta desigualdad de la cual muchos somos inconscientes y principalmente enseñarle a la gente de qué se trata y de cambiar la cultura machista en la que vivimos en México".

En cuanto a las alertas de género que se han emitido en Veracruz, la litigante afirmó que éstas no funcionan y lamentablemente la entidad Veracruzana sigue siendo honrrosamente el segundo Estado a nivel nacional en temas de feminicidios.

"Tenemos dos alertas de género; una por agravio comparado qué es precisamente el tema que se llevó a la Suprema Corte ya que en Veracruz no se ha legislado en muchísimos temas que tienen que ver con la mujer, no solamente en temas del embarazado sino muchísimos otros temas más que sean omitido legislar, y en segundo lugar el tema de los feminicidios que hay en Veracruz qué es el segundo Estado con más feminicidios y en donde más se atenta contra las mujeres".

Afirmó que a pesar de ello, desafortunadamente no existe ninguna estrategia de parte del Gobierno del Estado para frenar esta ola de feminicidios.

"El problema que hay con la alerta de género es que lo único que hacen es que brindan recomendaciones que no son vinculantes para los Estados, de tal manera que a pesar de clara la alerta de género puede decidir el Gobernador como lo ha hecho simplemente no acatarlas y no hacer absolutamente nada".

Reiteró que estas alertas sólo sirven para alertar a la población pero no tiene verdaderas consecuencias., "Y en segundo lugar no se ha puesto un alto, un hasta aquí, no se han tomado medidas con perspectiva de género, se sigue tratando mal a las mujeres cuando van a denunciar, le pedimos a las mujeres que vayan a denunciar pero cuando van a denunciar, no se les hace caso, no se les toma la declaración, las y los fiscales no están preparados necesitamos atender bien las víctimas e incitar a la denuncia y no revictimizar a la pobre mujer que ha sido víctima de un delito de género".

Lamentó que actualmente sólo se atiende el 20 por ciento de las denuncias que se interponen, resultando increíble el rezago que existe.

"Incluso los funcionarios de la Fiscalía te dicen, sólo les damos prioridad a aquellos que vienen a estar insistiendo, porque como no tenemos suficiente personal y no tenemos tiempo y no vienen a insistir nosotros no le damos seguimiento".

Márquez Alonso, aseguró que este problema no nada más lo enfrentan las mujeres, sino que se presenta en todo el país, además de que el grado de impunidad es elevado, ya que solamente el 5 por ciento de los delitos que se denuncian, llegan a una sentencia o una condena, el resto quedan impunes.

Esto previo a presidir un foro denominado: "Cuando te diste cuenta que eras Mujer", que organizó la Secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de Orizaba, Claudia Berriel, en el marco del Mes de la Mujer.