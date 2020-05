Alertan por crisis en sector lechero de la zona centro de Veracruz

Un problema latente se tiene con el sector lechero, pues los productores se arriesgan a enfermar al salir a llevar su producto al centro de acopio para que se los compren las grandes empresas; además, por la sequía no hay pastos para mantener los animales, por lo que también tienen que salir a centros de venta para adquirir forrajes y pastos.

Juan Artemio Rodríguez Maceda, presidente del Comité Regional Campesino en Orizaba, indicó que aunque quisieran guardar el confinamiento voluntario en esta temporada, si se quedan en su casa se van a morir junto con sus animales.

"Tenemos que salir, si no, no vendemos nuestro producto, pero también tenemos que comprar lo necesario para alimentar al ganado. No podemos decir ´hoy no ordeñamos a la vaca´ u ´hoy no vamos a repartir´", comentó.

Rodríguez Maceda mencionó que poca leche bronca se vende en domicilios particulares, por lo que casi todo el lácteo lo tienen que llevar al centro de acopio para las grandes empresas.

Señaló que en la zona son alrededor de tres mil productores y si bien la situación del agro es difícil, en especial el lechero y ganadero lo son más.

Pese a ello indicó que hasta ahora no están considerados dentro de ningún apoyo en Sagarpa o con los servidores de la nación, pues todo tiene que llegar alrededor de ellos.

Sin embargo mencionó que actualmente todo está parado, por lo que no saben con quién dirigirse.

Indicó que no saben si existe alguna ventanilla abierta, porque ahora todo es electrónico, para ver si pueden hacer alguna gestión por ahí.