"Deben estar muy atentos a las páginas que circulan en redes para que no los vayan a extorsionar o cometer fraude, porque en ocasiones ve que circula información de páginas que no son las oficiales pero que utilizan los logos y se hacen pasar por sitios web de gobierno y al momento de ingresar les piden datos", mencionó.

Rodríguez García invitó a los jóvenes a tener mucho cuidado de las plataformas de internet a las que ingresan para que no vayan ser víctimas de un delito.

Señaló que en caso de duda, es mejor que no ingresen a un sitio web o bien no responda y acudan directamente a las oficinas de gobierno o a cualquier sucursal de Banco Azteca para que el personal revise las páginas y no se dejen engañar.

Comentó que al momento no se tiene información de que esto haya ocurrido en la región, pero no están exentos de que algo así pueda suceder.

En esta semana, los jóvenes beneficiarios de Becas Benito Juárez recibieron por parte de sus escuelas información de Banco Azteca, alertando sobre el hallazgo de una página falsa en la que se robaban datos personales, por lo que se les pedía no ingresar y muchos menos proporcionar alguna información.