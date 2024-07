Alerta sobre falso sacerdote en Parroquia Santa María Magdalena de Alpatláhuac

Debido a que han recibido comentarios sobre un presunto sacerdote de origen colombiano que anda ofreciendo sus servicios en la zona, la Parroquia de Santa María Magdalena alertó sobre esa persona.

"Aviso importante, esta persona no es sacerdote, no tiene permiso del obispado, ni de la parroquia para celebrar, realizar sacramentos o cualquier otra actividad que desempeñe un sacerdote, si ustedes cómo comunidad o servidores de la iglesia lo ven celebrando, denúncienlo, está usurpando funciones que no le corresponden y eso amerita cárcel, ya que se considera delito", difundió esa iglesia.

De acuerdo con la información que se difundió, esa persona se identifica como Juan Fernando León Paipa, proveniente de la Iglesia Católica Apostólica y Ecuménica Santa María al Pie de la Cruz, pero dicha iglesia no tiene validez en México y podría ser apócrifa también.

Mencionaron que se ha sabido que ese supuesto sacerdote oficia misas en algunas comunidades y otorga sacramentos a los feligreses, pero al no estar reconocido o incluso podría no ser religioso, esos sacramentos no tienen validez alguna.

Cabe mencionar que la parroquia de Santa María Magdalena, de Alpatláhuac, pertenece a la Diócesis de Córdoba.