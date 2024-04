Alerta por dengue obliga a limpieza de Laguna del Chirimoyo, en Orizaba

Las labores de limpieza en la Laguna del Chirimoyo se iniciaron porque hubo algunos comentarios de vecinos de que en el lugar había mucho mosquito y esto provocaba temor de que se pudieran registrar casos de dengue, indicaron autoridades municipales.

Explicaron que a raíz de ello consultaron a algunos expertos, como un biólogo que les indicó que no había tal riesgo, pues los peces que hay en el lugar, así como las aves que llegan, consumían a esos insectos, así como un pescador deportivo.

Sin embargo, indicaron que al no ser ese un cuerpo de agua permanente, sino un vaso regulador que se seca cada temporada de estiaje, procedieron a retirar la maleza, ya que al no haber peces y posiblemente se vayan las aves a otro lugar, no habrá quien se coma los mosquitos.

Explicaron que esto sucede cada temporada de sequía, lo cual se debe también a que el suelo es permeable, por lo que también se vio la imposibilidad de enviar pipas de agua a ese lugar para mantener el nivel del agua, pues se trata de un área de 22 mil metros cuadrados que requeriría de al menos 22 millones de litros para rellenarse.

Recordaron que ese vaso regulador se hizo con el fin de acabar con las inundaciones que se registraban cada temporada de lluvias en el fraccionamiento San José, por lo que tampoco es un agua que se mantenga, pues cuando llueve es necesario abrir las compuertas para disminuir el nivel.

Indicaron que en su momento se analizó también la posibilidad de introducir ahí algunas especies, pero se descartó por las mismas razones, pues por ejemplo los peces morirían en temporada de secas, o bien se irían al abrir las compuertas.

Sin embargo, mencionaron que la vida siempre se abre camino y quizá alguien llevó algunas especies, como las tortugas y los peces Koi, pero el resto de peces llegaron ahí posiblemente de los escurrimientos y proliferaron.

"Realmente por las condiciones de ese vaso regulador no hay manera de mantener una fauna local, está fuera de las manos del ayuntamiento, no hay manera de hacer algo", señalaron.

Las autoridades comentaron que bajar ahí implica riesgo, por lo que no pueden permitir que ciudadanos y menos familias, estén en la parte de abajo, pues hace hace años el fango se tragó una retroexcavadora, por lo que cuando llegan a entrar a la parte central para hacer limpieza lo hacen con lancha.

Sin embargo, consideraron que si algunos ciudadanos desean retirar los peces lo pueden hacer desde las rejas superiores, sin bajar, y no hay necesidad de mayor permiso pues los peces no fueron introducidos por el ayuntamiento.

Respecto a la posibilidad de que pescadores deportivos los reubiquen, consideraron que si al lugar donde los van a llevar existen esas especies y no les ponen ninguna restricción, no hay mayor problema.