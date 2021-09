Afirmó que es muy preocupante la situación en el municipio, ya que no existe apoyo de ninguna índole.

"Tan sólo el viernes murieron 4 personas de Covid. Pero cómo es que la gente puede salvarse, si no hay servicios, no hay medicamentos, no hay oxígeno, no hay el apoyo ni tanto de las clínicas ni mucho menos del alcalde actual en funciones, es muy preocupante la situación en Soledad Atzompa", dijo.

Señaló que la mayoría de los enfermos por el virus del SARS-CoV-2 se atienden en sus domicilios con doctores particulares y otros más en hospitales particulares por que no hay medicamentos para que puedan tratarse.

El presidente municipal electo afirmó que la mayor parte de estos contagios, se han dado porque la gente sale a trabajar por necesidad, aunado a que no existe la cultura del lavado de manos, ni la utilización del gel antibacterial.

"La gente sale por necesidad y obviamente no tenemos la cultura en nuestro municipio de la prevención, qué es usar gel antibacterial y utilizar sanitizante, aunque mucha gente no lo tiene por la cuestión económica".

Cruz de Jesús dijo que las cifras de fallecimientos y casos positivos que da oficialmente la Secretaría de Salud están muy lejos de la realidad.

"Las estadísticas que nos han dado no son reales, hay muchas defunciones, por lo que las cifras no son ciertas para nada parecidas a las cifras reales. En nuestro municipio ha habido por lo menos 40 y estoy seguro que dentro de lo que es la estadística, los números que recaba el Gobierno hay como dos defunciones".