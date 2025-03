Alcalde Diez Francos dice a ciudadana que se vaya de Orizaba tras reclamarle por pavimentación (+Video)

Una ciudadana que reclamó al alcalde Juan Manuel Diez Francos por el mal estado de una calle en la Colonia el espinal recibió como respuesta el comentario de que si no le gusta, se cambie de ciudad de Orizaba.

Lo anterior ocurrió en días pasados, cuando el edil, en compañía de personal del ayuntamiento, realizaba un recorrido por las calles La Joya y Gardenias, cuando una vecina comenzó a tomarle video mientras le reclamaba por el mal estado de una vialidad.

Y es que al preguntarle la señora cuándo se arreglaría esa calle, el presidente municipal respondió que no había dinero y verían qué se podía hacer.

Diez Francos mencionó que él tiene 77 años y está en el ayuntamiento trabajando gratuitamente, a lo que la ciudadana respondió con risas de incredulidad y le mencionó que no creía que estuviera ahí sin cobrar, momento en que el alcalde le responde: "cámbiese de ciudad".

La señora le insistió en que como presidente tiene que dar solución a las necesidades de la población.

"No es justo que para su plaza ahí sí usted compone y compone y ahorita que se trata de otra calle usted no tiene dinero, no es justo", expresó la mujer.

Incluso, tachó al alcalde de "vividor" y ante el reclamo de sus acompañantes de que no lo ofendiera, expresó que no era una ofensa, sino "la realidad".

Incluso, otra de las personas que acompañaba a Diez Francos le señala que "eso no le consta", a lo que la señora insiste en que sólo dice "sus verdades", aunque no le guste escucharlas.