Alcalde de Río Blanco niega problemas por reducción de presupuesto

A pesar de que el ayuntamiento de Río Blanco tuvo una reducción del presupuesto por el orden de los 2 millones de pesos, el alcalde David Velázquez Ruano aseguró que no les afectará, puesto que la administración que preside destina todo el recurso del ramo 033 para la obra pública, aunque admitió que 3 trabajadores municipales ya han sido dados de baja.

"Nos redujeron 2 millones de pesos en el tema de ramo 28 de participaciones, no nos va afectar, nosotros para la obra pública destinamos todo lo que es el ramo 033 lo que es Fortamun y Fism, el tema de obra pública no nos va afectar".

El edil puntualizó que el ayuntamiento continuará trabajando de manera normal, aunque ya hizo algunas reducciones en puestos del ayuntamiento.

"No tenemos ningún problema porque desde que arrancamos la administración, trabajamos con un presupuesto austero, con sueldos bajos, en este momento somos 150 trabajadores en el ayuntamiento, no tenemos una nómina muy cargada, aunque a tres compañeros ya les dimos las gracias por tres años, en este último año ya no van a estar con nosotros", dijo.

Cuestionado de cuánto les quedaron a deber de participaciones federales, Velázquez Ruano dijó: "A ningún ayuntamiento se le queda a deber, yo creo que hay una imprecisión de datos de los ayuntamientos, los presupuestos se te asignan en base a una fórmula de la Secretaría de Hacienda por ley te tienen que depositar lo que marque esa fórmula".

Ejemplificó que si los ayuntamientos presentan un problema económico originado en este caso por la pandemia, pues les afectará en las participaciones., "Pero a ninguna ayuntamiento se le queda a deber, es una imprecisión que están diciendo algunos alcaldes pero obviamente a los municipios más grandes les va a impactar más, sí disminuye el precio del petróleo va a afectar en los presupuestos, pero eso no quiere decir que te están quedando a deber es una lógica basada en una fórmula de cómo se asigna los presupuestos".

Finalmente el edil confía en que pronto se liberen los recursos del Fondo de Estabilización, al cual el municipio de Río Blanco si entró.

"Fue un esquema que propuso el Gobierno del Estado a los menos de 200 municipios que adquirieron esa deuda, quiero entender que todos le entraron a este nuevo esquema, en Río Blanco si le entramos, no nos han notificado todavía que se va a iniciar, esperemos que se nos libere un 33 por ciento de recursos de esta deuda que se paga mes con mes en todos los ayuntamientos".