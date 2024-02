Alcalde de Río Blanco: "estamos en pláticas con la CONAGUA para solventar deuda histórica"

El presidente municipal de Río Blanco, Ricardo Pérez García informó que la actual administración está en pláticas con la CONAGUA para solventar una deuda histórica que tiene el municipio de más de 20 millones de pesos, adeudo que fue heredado por las administraciones del 2014 a la fecha.

"Ninguna administración solventó ese rezago que se tiene tan importante, hoy ya tenemos créditos fiscales y como ustedes saben no son negociables, se tienen que pagar y si no, se detienen las participaciones hoy nosotros estamos con profunda responsabilidad defendiendo del tema (y debido) a la intervención del Gobernador a través de la Secretaría de Gobierno es que tuvimos la facilidad y hemos llegado a pláticas íbamos posteriormente llegar a una negociación para que al término de esta administración queda esa deuda saldada quede en números positivos y que ya no se deba, y que ya no se herede a las administraciones venideras", dijo.

El edil señaló que la deuda es de 20 millones de pesos y a ello se suman 20 más que se están generando por atrasos, multas y recargos, pero el ayuntamiento está en la mejor disposición de solventar dicho adeudo.

"Estamos hablando de cantidades que superan por mucho la capacidad que nosotros tenemos para poder ponernos al corriente pero creo que hay voluntad de pagar y también ahí la voluntad de poder generar acuerdos que nos den la certeza de que podríamos llegar a un buen arreglo para poder pagar y saldar esta deuda. Que vuelvo a repetir, es histórica y es una vergüenza que ninguna administración haya puesto atención en esto que es tan importante".

Pérez García aseguró que hoy en día al ayuntamiento ya se le retiene el ISR como medida sancionadora y eso va en detrimento de las captaciones que puedan tener en el municipio, por lo que se mantienen en charlas permanentes con los representantes del SAT y CONAGUA.

PROTESTA

En cuanto a la protesta de ex trabajadores de la Fábrica Textil Plácido Mata, los cuales exigen las llaves del Auditorio Benito Juárez, el alcalde aseguró que el ayuntamiento tiene la posesión del inmueble y será entregado una vez que se demuestre que existe un dueño.

"Un grupo de extrabajadores quieren que se le regrese el inmueble pero nosotros estamos en el entendido de que si demuestran ellos la certeza jurídica nosotros no tenemos ningún problema, porque no puede venir "Juan Pérez" a decir este auditorio es mío, sin demostrarlo mediante un documento legal que esté a su nombre y nosotros obviamente estamos en la mejor disposición de hacerlo pertinente siempre y cuando se demuestre la certeza jurídica y la posesión".

Lamentó que este tema de la posesión del Auditorio Benito Juárez lo esté politizando una funcionaria pública y peor aún, que este engañando, utilizando y exponiendo a personas de la tercera edad para ganar votos y simpatía.

"Es una persona que anda movilizando a las personas, tengo que decirlo me da mucha pena pero hay que decirlo, es una funcionaria pública que anda organizando todo esto haciéndoles promesas por ejemplo que les va a subir la pensión, algo que la verdad no es posible porque no está dentro de las facultades de un Legislador, sin embargo busca sus adeptos para poder ganar una contienda y se me hace lamentable que se engañe a las personas que se ocupe la necesidad de las personas para poder hacer política, eso no es hacer política eso es hacer lo que siempre han manejado los grupos conservadores engañar al pueblo y beneficiarse ellos mismos, no comparto esa idea y que lamentable que ellos estén ocupando a los adultos mayores que los expongan al sol que los expongan a tener largas jornadas esperando la audiencia cuando a mí en lo personal y en lo particular no me fue solicitada ninguna audiencia, sin embargo, vienen convocan a algún medio de comunicación y hacen todo esto mediático".

El presidente municipal llamó a los aparentes inconformes a informarse y no ser engañados, y mucho menos utilizados en pro de una campaña electoral.

"Me gustaría que las personas tengan de conocimiento que están siendo engañadas y que van a ser víctimas porque una vez que pase el tema electoral les van a colgar el teléfono, porque no van a tener respuesta ya hemos visto en diferentes ocasiones que las promesas se quedan en eso en palabras al aire y nunca se llegan a cumplir, y bueno vamos a estar informando y que bueno que lo mencionan, espero que esto llegue a estas personas y sepan que están siendo utilizadas que están siendo engañadas que no es posible ni viable lo que les prometen, pero bueno, la intención es obviamente tener un beneficio político y se me hace lamentable y vergonzoso".

Reiteró que el inmueble está en posesión del ayuntamiento, "Nosotros tenemos la posesión, hay que recordar que históricamente este Auditorio ha sido ha estado en posesión del Ayuntamiento, no es de un servidor definitivamente y no busco que eso sea mío, es uno de los pocos inmuebles que le quedan a Río Blanco, esto es un tema político es un tema de golpeteo que busca generar de alguna manera ese beneficio, pero la verdad es que no vamos a ceder, nosotros estamos haciendo y nos vamos a conducir conforme a derechos y si una autoridad nos dice que ese inmueble tiene dueño lo tenemos que regresar, lo vamos a regresar, pero tenemos claras muestras de lo que ocurre cuando las personas quieren desaparecer un inmueble, ahí está el ex Cine cayéndose a pedazos, ahí está la alberca echándose a perder, todo porque un grupo de personas les interesa tener algún tipo de beneficio y eso es lamentable y más lamentable que personas que están en el ámbito político los ocupen para hacer política, es lamentable, es vergonzoso y espero recapaciten y reflexionen que no es la manera".