Alcalde de Río Blanco descarta comprar vacuna contra Covid

El presidente municipal de Río Blanco, David Velásquez Ruano, se refirió a la adquisición de la vacuna del Covid-19, y el alcalde morenista dijo que el ayuntamiento de Río Blanco será paciente a su llegada ya que no cuenta con los recursos que le permitan la adquisición de las mismas, además de que la demanda es mucha y no existe el abastecimiento suficiente, por lo que no será inmediata su llegada.

"Hoy en día existe una larga lista de países buscan comprar el biológico y prácticamente sería imposible tener la posibilidad de comprarlo en un periodo corto de tiempo, dado que el principal consumidor es el propio gobierno".

Puntualizó que para que todos los mexicanos tengan acceso a la vacuna del Covid, tendría que haber una alta oferta por parte del fabricante y de esta manera se empezarán a producir 2.3 millones de vacunas, ya se estaría en posibilidad de que cualquier otro gobierno o empresas privadas que esté facultado para comprarlas y pueda adquirirlas.

"En lo personal lo veo muy complicado que empresas privadas, hospitales privados y gobiernos locales puedan hacer realidad el adquirir las vacunas, los ayuntamientos no somos una autoridad competente para estar aplicando vacunas".

Por lo que el municipio de Río Blanco estará a la espera de que la vacuna llegué a todos los sectores empezando por los más vulnerables, e hizo el llamado a la población es para seguirse cuidando, pues el virus se puede evitar cuidando la sana distancia y la higiene constante en las manos y el uso del cubrebocas.

Tras haber dado positivo al Covid-19, el presidente municipal de Río Blanco David Velásquez Ruano, confía en el restablecimiento de la salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Todos esperamos su pronta recuperación al cien por ciento ya que, como el líder que logró la transformación de las conciencias de muchos mexicanos, lo necesitamos recuperado para continuar con la consolidación de ese gran cambio".

Subrayó que es un contagio en el que lamentablemente siempre existe margen de error aún llevando los cuidados preventivos y más en personas públicas, por que se mostró optimista, para que él y todos los que estén padeciendo Covid se recuperen pronto.