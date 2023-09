Alcalde de Misantla es diagnosticado con dengue

El presidente municipal de Misantla, Javier Hernández Candanedo, compartió una noticia en su página de Facebook, anunció que ha sido diagnosticado con dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos que ha afectado a numerosas personas en la región.

En su publicación, el Alcalde expresó su preocupación por la propagación del dengue en la comunidad y enfatizó la importancia de tomar medidas preventivas para evitar que los mosquitos se reproduzcan.

Aquí está el mensaje completo del Presidente Municipal:

"A mis paisanas y paisanos: El dengue es un problema real, que implica un riesgo a la salud de todas y todos. Desde anoche inicié con malestares, que esta mañana me llevaron al médico para comprobar que se trata de esta enfermedad.

Me encuentro en reposo ante los síntomas, y me disculpo por no poderlos acompañar en el desfile cívico conmemorativo al aniversario del inicio de nuestra Independencia.

Por favor, tomemos medidas en casa para evitar que el mosquito se reproduzca: lavar, tapar y voltear recipientes donde se acumule agua nos ayudará a seguir sanos a todos. Seguiremos informando."

La noticia del diagnóstico de Dengue del Alcalde ha generado preocupación en la comunidad, y muchos han expresado sus deseos de pronta recuperación en los comentarios de su publicación.

La propagación del dengue es un problema de salud pública que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad, las autoridades de salud y el gobierno municipal han estado trabajando en campañas de prevención, y el diagnóstico del Presidente Municipal sirve como un recordatorio de que todos deben tomar medidas para protegerse contra este virus transmitido por mosquitos, incluyendo la eliminación de criaderos de mosquitos en sus hogares y la protección contra picaduras de mosquitos.